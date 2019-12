Roma | Fonseca non rinuncia agli inserimenti di Veretout

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019)sta giocando mediano nel 4231 della. Il suo ruolo non limita però glisenza palla del francese Ladiè passata a un 4231 in cui Diawara ecompongono la mediana. Tuttavia,non vuole che il delicato ruolo davanti alla difesa limiti le strepitose capacità di inserimento del francese. I break di, d’altronde, sono una delle migliori qualità del giocatore. Un esempio nella slide sopra. Diawara è dietro più bloccato, conche improvvisamente va ad aggredire lo spazio che si è creato. Oltre all’ordine tattico che dà,vuole ancheoffensivi dall’ex Fiorentina Leggi su Calcionews24.com

