Programmi TV di stasera | venerdì 6 dicembre 2019 Su Rai3 Leonardo Pieraccioni in «Un

davidemaggio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un fantastico via vai Rai1, ore 21.45: 20 anni che siamo italiani Seconda puntata per 20 anni che siamo italiani. Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Sul palco con i due conduttori si alterneranno Emma, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e imprevisti. L’orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese ...

Raiofficialnews : 'Nella terza stagione Lorenzo cresce e si impiglia sempre di più nelle proprie emozioni'. #IMedici,… - carlo24 : Non ho mai votato #Renzi, ma stasera Renzi-Formigli 10-0. Basta giornalisti populisti !!!!!Neanche una domanda, dic… - gloquenzi : RT @JacopoSvetoni: Sul #MES se ne sono sentite tante, ma l'analisi di stasera di @ricolfi_luca è stata la più interessante. Cercate il #pod… -