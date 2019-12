Ivana Spagna | l’inaspettata sorpresa di Valerio Scanu a Mattino 5

gossipetv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)e la grandedi5 Una grande amicizia quella che c’è tra. La nota cantante, questa mattina, si fa intervistare da Federica Panicucci a5 ed ecco che, nel corso di questa intervista, la conduttrice manda in onda un filmato che ritrae… L'articolo, l’inaspettatadi5 proviene da Gossip e Tv.

mattino5 : In studio una bellissima sorpresa a Ivana Spagna: @Valerio_Scanu è venuto a trovarla in diretta a #Mattino5 - tttreality18 : RT @mattino5: In studio una bellissima sorpresa a Ivana Spagna: @Valerio_Scanu è venuto a trovarla in diretta a #Mattino5 - novasocialnews : Ivana Spagna è 'Prigioniera nel tuo nido' #novasocialnews #spettacolo #news #intrattenimento #allnews24 #nonstopnews -