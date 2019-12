Ibrahimovic Milan | inizia il countdown | a breve arriverà la risposta definitiva

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilsono pronti a incontrarsi nuovamente: entro metà dicembre è attesa la. Contratto da 6 o 18 mesi a 6 milioni netti Il conto alla rovescia per rivedere Zlatanalè ufficialmente partito. Lo svedese ha dato ulteriori indizi sulla sua prossima squadra nell’intervista rilasciata a GQ Italia e i rossoneri, ora, ci sperano come non mai. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, i rossoneri dovranno comunque pazientare ancora una decina di giorni prima di avere una. Maldini e Boban hanno fatto tutto quello che era possibile e ora attendono unada parte di Zlatan che potrebbe arrivare a metà dicembre. Il contratto dovrebbe essere di 6 mesi ma potrebbe diventare di un anno e mezzo a sei milioni netti a stagione. Leggi su Calcionews24.com

