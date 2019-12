Genoa | Jagiello | «Pinamonti | segna contro il Lecce»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il centrocampista delha parlato dell’esordio in Coppa Italial’Ascoli e della prossima gara con ilFilipha esordito con assist in Coppa Italial’Ascoli: «Sono contento per l’assist, ma ancor più per la vittoria. È stata una partita difficile, ma il successo alla fine è stato meritato perché siamo stati più forti dell’Ascoli». «Mi fa molto piacere anche per la doppietta di: per un attaccantere è sempre molto importante, ora speriamo che faccia gol anche a», ha detto il centrocampista delsul compagno di squadra. Leggi su Calcionews24.com

