calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nell’edizione odierna della ”Rosea”, la sudone completa dello spogliatoio partenopeo Proprio come aveva anticipato ieri mattina il Corriere del Mezzogiorno, anche ladello Sport all’interno dell’edizione odierna conferma laone della squadra in quattro parti. Più nello specifico, i vari gruppetti prenderebbero il nome di:. Questo anche per dare l’idea di come la squadra non stia passando momenti di grande serenità nel ritiro che è iniziato ieri. Vediamo però laone completa che propone la Rosea:Insigne Callejon Mertens Koulibaly AllanMaksimovic Karnezis Fabian Ruiz Manolas Zielinski LlorenteGhoulam Milik Mario Rui Hysaj YounesMeret, Ospina, Gaetano, Di Lorenzo Luperto Oggi prevista doppia seduta Una sudone apparentemente ...

CalcioMercatoNA : #GAZZETTA - Giocatori divisi in 4 gruppi: Rivoltosi, Mediatori, Scontenti e Concilianti #Napoli #ForzaNapoliSempre - ndjuva : @Gazzetta_it Paratici ha detto che de Ligt diventa il migliore difensore, ma sta guardare le partite? Io non capisc… - news24_napoli : Gazzetta – Ancelotti invitato dai giocatori alla festa di Maksimovic… -