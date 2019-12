Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | una relazione gay per Finn e Poe Dameron?

Oscar 2020 : Avengers : Endgame e Star Wars tra i 20 film in corsa per gli effetti speciali : Avengers: Endgame e Star Wars: L'ascesa di Skywalker tra i 20 titoli in corsa per la candidatura all'Oscar 2020 per gli effetti speciali. Avengers: Endgame e Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono tra i venti titoli in corso per L'Oscar 2020 per i migliori effetti speciali. La branca addetta agli effetti visivi dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha selezionati i venti titoli che compongono la lista preliminare i cui titoli ...

Amazfit Sports Watch 3 Star Wars Edition è ufficiale : ecco lo smartwatch per i fan di Guerre Stellari : È stata ufficializzata l'edizione limitata dedicata a Star Wars di Amazfit Sports Watch 3, l'orologio smart che abbiamo conosciuto ad agosto L'articolo Amazfit Sports Watch 3 Star Wars Edition è ufficiale: ecco lo smartWatch per i fan di Guerre Stellari proviene da TuttoAndroid.

The Mandalorian : un'anticipazione di Star Wars : L'Ascesa di Skywalker nell'episodio 7 : The Mandalorian regalerà agli spettatori un'anticipazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in onda con il settimo episodio della serie tv, ormai diventata un successo tra i fan della saga. L'episodio 7 di The Mandalorian, serie tv spinoff di Star Wars in onda su Disney+, conterrà una speciale anticipazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo atteso capitolo della saga che arriverà in Italia il prossimo mercoledì 18 dicembre. Grazie ...

Star Wars : l'interprete di Jar Jar Binks conduttore di un game show per Disney+ : Star Wars espanderà il proprio "universo" con un game show intitolato Jedi Temple Challenge, condotto dall'interprete di Jar Jar Binks per Disney+. Star Wars riporterà sugli schermi l'interprete di Jar Jar Binks, l'attore Ahmed Best, che sarà il conduttore di un nuovo game show che verrà realizzato per la piattaforma di streaming Disney+, che debutterà sul mercato italiano nel mese di marzo. Il progetto si intitola Star Wars: Jedi Temple ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - Mark Hamill prende in giro John Boyega per aver perso il copione : John Boyega è stato deriso dal collega Mark Hamill per aver perso il copione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un incidente che ha fatto molto ridere l'interprete di Luke Skywalker. Manca pochissimo all'arrivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Mark Hamill ne approfitta per deridere il suo collega John Boyega che, dopo una notte di bagordi, ha dimenticato il copione originale del film sotto il suo letto in albergo causando la sua vendita ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - il film svelerà qualche dettaglio del passato di Finn : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, come confermato dal regista, svelerà qualche dettaglio relativo al passato dei protagonisti, anche di Finn. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker approfondirà anche il passato di Finn, come ha recentemente rivelato il regista dell'ultimo episodio della trilogia in una recente intervista che anticipa l'arrivo nelle sale dell'atteso film, previsto per il 18 dicembre. J.J. Abrams ha infatti rivelato, parlando del ...

Star Wars - Mark Hamill : "Alec Guinness è stato un santo con me e Harrison Ford" : Mark Hamill svela la pazienza di Alec Guinness nel sopportare lui e Harrison Ford sul set di Guerre Stellari. Alec Guinness è un vero Jedi. Perché da vero maestro ha usato la Forza... della sopportazione verso le intemperanze giovanili di Mark Hamill e Harrison Ford durante le riprese di Guerre Stellari. A ricordare questo curioso aneddoto è stato proprio l'interprete di Luke Skywalker in occasione dell'uscita di un video celebrativo sui 40 anni ...

Star Wars - un video mostra l’evoluzione degli Stormtrooper : https://www.youtube.com/watch?v=1_ekj17ldqk Mentre ci avviciniamo sempre più al 18 dicembre, data in cui nelle sale italiane arriverà l’attesissimo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, emerge chiaramente che questo ultimo capitolo non chiuderà solo la trilogia sequel, ma sarà anche un momento conclusivo per gli oltre 40 anni di saga fantascientifica. Ci sta, quindi, che i riferimenti ai titoli precedenti siano numerosi e dovuti e che un nuovo ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - rivelati dei cameo legati alle serie tv e ai film precedenti? : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra regalerà ai fan dei cameo legati alle serie tv e ai film precedenti, ecco i dettagli! Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre e nuovi spoiler potrebbero rivelare la presenza a sorpresa di alcuni personaggi che avrebbero un ruolo importante nella storia di Rey. Il sito Making Star Wars ha pubblicato online i potenziali dettagli riguardanti una delle sequenze interpretate da Daisy ...

Baby Yoda : perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars? : Baby Yoda è diventato la Star di The Mandalorian e un interessante articolo spiega perché potrebbe cambiare la saga di Star Wars. The Mandalorian potrebbe regalare agli spettatori una svolta sorprendente legata al personaggio di Baby Yoda, come sembra rivelare una serie di indizi emersi nel corso della visione dei primi episodi della serie disponibile negli Stati Uniti su Disney+. Il sito Cbr.com sostiene infatti che l'esistenza della creatura ...

Da Star Wars 9 a Mulan e Black Widow : ecco il ricco 2020 della Disney! : Il 2020 della Disney è davvero ricco: oltre agli attesi Star Wars 9 e Black Widow, arrivano il live action di Mulan e il nuovo Pixar Onward! La Disney ha presentato tutti i suoi film in uscita nel 2020: ancora una volta occhi puntati sull'atteso Star Wars 9, ma arriveranno tantissimi favoriti del pubblico, da Black Widow a Mulan, fino al nuovo titolo Pixar! I titoli attesi: Star Wars 9, Black Widow e New Mutants Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - un malato terminale ha potuto vedere il film in anteprima! : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre e un malato terminale, grande fan della saga, ha avuto la possibilità di vederlo in anteprima. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre, ma la Disney ha permesso a un malato terminale, grande fan della saga, di vedere il film in anteprima il 29 novembre. I responsabili del Rowans Hospice, situato a Hampshire, in Inghilterra, ha infatti rivelato che ...

"Star Wars : L'ascesa di Skywalker" in anteprima assoluta : l'ultimo desiderio del paziente malato terminale : Un paziente, malato terminale al Rowans Hospice di Waterlooville in Inghilterra, ha visto in anteprima assoluta il film “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, in uscita al cinema il prossimo 18 dicembre, data in cui la storica saga si concluderà. L’uomo, grande fan del colossal fantascientifico, aveva espresso in rete il suo ultimo desiderio tramite il Rowans Hospice: vedere il capitolo finale nel caso la sua malattia ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams rivela : "Non ci sono stati test screening!" : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stato accolto in modo disastroso ai test screening: J.J. Abrams ha smentito tutte le voci apparse online. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato al centro di false notizie relative ai test screening dell'ultimo capitolo della trilogia che in realtà non sono stati organizzati, come ha confermato il regista del film. J.J. Abrams, dietro la macchina da presa di Episodio IX dopo aver dato il via al nuovo ...