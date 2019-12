Ceferin Uefa attacca il Var e sposa la linea Ancelotti | «Non si sa chi prenda le

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il presidente dellaAleksander, ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mirror ripresa anche da calcioefinanza. Intervista in cui hato il Var: «Se hai un naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco”, ha detto. E poi ha dato ragione ad: «Seguo il calcio da quando ero un bambino. Gli errori dell’arbitro sono come quelli dei giocatori. Un tempo si discuteva per settimane degli errori degli arbitri. Era interessante. Ora è una specie di tecnologia. Nessuno sa chi sta decidendo». Ha proposto una specie di tolleranza per il fuorigioco rivisto al Var. «Le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi si tratta di un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo. La nostra proposta è di mantenere una tolleranza di 10-20 centimetri per il fuorigioco, ne discuteremo con la nostra divisione arbitri». Proposta che di fatto elimina il fuorigioco. Una ...

