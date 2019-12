Cecchi | ”Non possiamo contestare Ancelotti L’Inter vincerà lo Scudetto”

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)? Noncontestarlo perché ha scritto pagine storiche ed epiche, ma non si è modernizzato ed evoluto Stefano, è intervenuto a Radio Sportiva durante la trasmissione ‘Microfono Aperto’ per parlare di varie tematiche ed anche di, allenatore del Napoli. Queste le sue parole: SUL PALLONE D’ORO: Ma cosa ha vinto Messi quest’anno? La verità è che ha una visibilità mediatica globale molto più di Van Dijk e la gente ha bisogno di questo. SU IBRA: E’ stato uno dei giocatori più forti e spettacolari al mondo. Forse senza Messi e Ronaldo avrebbe vinto un Pallone d’oro. Il giocatore c’è tutto ma potrei capirlo se andasse al Bologna, non al Milan. Gli anni pesano, il suo obiettivo adesso dovrebbe essere quello di dare spettacolo, non vincere la Champions. SU SARRI: Intelligente, ma mi chiedo se per fare ...

SiamoPartenopei : Cecchi: 'Napoli, Ancelotti non si è evoluto! Scudetto a Juventus o Inter? Non ho nessun dubbio' - PauloRCotechino : @RadioSportiva Ne riparliamo tra qualche mese... Sperando che Cecchi non cambi idea.... - Pascallp4 : @cecchi_giovanna rincorrersi per non morir -