A Plague Tale 2 potrebbe essere già in sviluppo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Secondo quanto emerso da un rumor riportato da un sito francese, pare che A2 sia al momento in, il titolo dovrebbe inoltrerivelato ufficialmente nel 2020 (con finestra di lancio prevista per il 2022).E' stato anche chiesto al publisher Focus Home Interactive di commentare il rumor, la compagnia non ha confermato o smentito ma ha lasciato intendere che qualcosa di veroesserci:"Focus Home Interactive ed Asobo sono fieri del successo fra critica e pubblico di: Innocence, oltre che delle vendite. Siamo contentissimi di aver ricevuto diversi premi e nomination. Ovviamente abbiamo annunciato lo scorso anno che stiamo collaborando con Asobo su un nuovo progetto ma non abbiamo mai confermato se si trattasse di un sequel di Ao no, daremo ulteriori dettagli sutitolo quando i tempi saranno maturi."Leggi altro...

