La diretta di Wired Trends 2020 – Digital Transformation

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019) Le aziende italiane hanno come obiettivo e inseguono un vero processo di trasformazionee, ma fino a che punto vi è piena consapevolezza delle implicazioni che ne conseguono? Fino a dove riescono e possono spingersi, oltre l’implementazione di nuove tecnologie? Questi alcuni dei punti che restano aperti in un percorso lungo, tortuoso, imprevedibile, ma ricco di risvolti per il nostro Paese. Se ne parlerà con Ilaria Ugenti, Service Line Leader – Corporate Reputation Ipsos, Giorgio Girelli, General Manager Aruba Enterprise, Alessandro Piva, direttore dell’osservatorio del PoliMi Cloud, Fabio Rizzotto, Associate Vice President e Head of Research & Consulting di Idc Italia, Davide Casaleggio, Presidente della Casaleggio Associati e Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazionee e servizi civici. Qui le altre giornate dedicate ai. In ...

MilanoCitExpo : La diretta di Wired Trends 2020 – Energy #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ritwittalo : La diretta di Wired Trends 2020 – Energy - walterwhiteITA : La diretta di Wired Trends 2020 – Energy -