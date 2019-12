Black Widow | il debutto del Red Guardian di David Harbour nel primo trailer

Black Widow : il trailer italiano del film Marvel con Scarlett Johansson : Disponibile anche il trailer italiano di Black Widow il film delle origini Marvel dedicato al personaggio di Scarlett Johansson . Svelato il trailer italiano di Black Widow , cinecomic che racconterà le origini del personaggio interpretato da Scarlett Johansson che è andato incontro a una tragica fine in Avengers: Endgame. Il trailer di Black Widow si apre con la voice-over di Scarlett Johansson che sussurra: "Una volta non avevo niente. e poi ho ...

Black Widow - il teaser trailer del film con Scarlett Johansson : https://www.youtube.com/watch?v=RxAtuMu_ph4 Arriva a metà dell’anno prossimo Black Widow , il film che porterà finalmente sullo grande schermo come protagonista assoluta il personaggio della Vedova nera interpretata da Scarlett Johansson . Il personaggio della spia russa dalla forza e dalle abilità straordinarie Natasha Romanoff era stato introdotto per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe all’interno del film Iron Man 2, per ...

Black Widow : il trailer del film Marvel con Scarlett Johansson : Il trailer di Black Widow , film delle origini di Vedova Nera con protagonista Scarlett Johansson , approda in rete. Il trailer di Black Widow , il nuovo cinecomic Marvel , il primo della Fase 4, con Scarlett Johansson pronta a riprendere i panni della sua supereroina, è stato appena diffuso. Ad affiancare la Johansson ci sarà per la prima volta la giovane Florence Pugh, il cui ruolo era stato già suggerito da alcune foto rubate dal set. Sarà lei, ...

Da Star Wars 9 a Mulan e Black Widow : ecco il ricco 2020 della Disney! : Il 2020 della Disney è davvero ricco : oltre agli attesi Star Wars 9 e Black Widow , arrivano il live action di Mulan e il nuovo Pixar Onward! La Disney ha presentato tutti i suoi film in uscita nel 2020 : ancora una volta occhi puntati sull'atteso Star Wars 9, ma arriveranno tantissimi favoriti del pubblico, da Black Widow a Mulan , fino al nuovo titolo Pixar! I titoli attesi: Star Wars 9, Black Widow e New Mutants Star Wars : L'Ascesa di Skywalker ...

Black Widow - Scarlett Johansson : "Ai tempi di Iron Man 2 fui scartata per il ruolo" : Scarlett Johansson ha raccontato che ai tempi di Iron Man 2 lei arrivò seconda ai provini per la parte di Black Widow, ruolo che sarebbe potuto andare ad Emily Blunt. Scarlett Johansson non era la prima scelta per il ruolo di Black Widow, anzi ha rischiato che la sua parte andasse ad Emily Blunt. Un aneddoto decisamente curioso, soprattutto se si pensa al peso che poi ha avuto questo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. A ...