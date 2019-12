Strike su Premium Crime il detective creato da J K Rowling con lo pseudonimo di Robert

dituttounpop

(Di lunedì 2 dicembre 2019)suarriva la serie ispirata ai romanzi diGailbraith aka J.K.Tom Burke e Holliday Grainger sono i protagonisti diadattamento inglese dei primi tre romanzi diGailbraithsotto cui si cela J.K.la mamma di Harry Potter.arriva in Italia da lunedì 2 dicembre alle 21:15 su, canale disponibile via satellite e digitale terrestre all’interno dell’offerta di Sky, presente in streaming su Infinity dove la serie sarà anche in on demand (oltre che su Sky On Demand). I primi tre romanzi, Il richiamo del cuculo, Il Baco da Seta e La via del male sono stati fedelmente adattati in 3 stagioni da 3, 2 e 2 episodi, senza così concedere nulla alla dinamica seriale oltre a quanto presente nel testo. Il quarto romanzo Bianco Letale sarà adattato in 4 episodi ed è attualmente in produzione.– ...

zazoomnews : Strike il personaggio nato dalla penna di J. K. Rowling prende vita su Premium Crime dal 2 dicembre - #Strike… - antoniogenna : TV PAY – La serie poliziesca inglese Strike su Premium Crime - tvblogit : Strike, il personaggio nato dalla penna di J. K. Rowling prende vita su Premium Crime dal 2 dicembre -