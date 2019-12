Problemi con gli speaker intelligenti? Ecco come resettare quelli con Google Assistant

Problemi per le chiamate in uscita con Kena Mobile : impossibile chiamare da alcune ore : Problemi per Kena Mobile i cui utenti, al momento, non riescono a effettuare chiamate in uscita. Funziona a quanto pare il traffico in entrata. L'articolo Problemi per le chiamate in uscita con Kena Mobile: impossibile chiamare da alcune ore proviene da TuttoAndroid.

Persona che non si rivela mette buste con soldi autentici nella cassetta della posta - destinatarie persone con Problemi economici : Sta accadendo un fenomeno decisamente strano a Villarramiel, un piccolo paesino in Spagna. Arrivane nelle buche delle cassette delle poste di persone che hanno oggettive necessità economiche delle buste con soldi veri. Nessuno sa chi sia il mittente di tali spedizioni ed è anche strano che destinatari di tali buste siano solo persone che sono in difficoltà economiche, quindi evidentemente conosciute da chi effettua questo gesto. Queste ...

Open Arms : atti finiscono al Tribunale dei Ministri - Salvini : 'Non hanno altri Problemi?' : Ong, tribunali e Matteo Salvini. Un triangolo che spesso si è ricomposto nel periodo in cui il leader della Lega era Ministro dell'Intenrno. Gli echi delle sue azioni e delle reazioni non si spengono, però, neanche adesso che è fuori dal governo da mesi. E' stato lui stesso, attraverso il suo profilo Facebook, a condividere una notizia de Il Tempo che racconta come il suo operato sulla nave ong Open Arms sia oggetto di trasmissione di atti da ...

I nuovi servizi RCS non sono tutti rose e fiori : nascondono gravi Problemi di sicurezza : Secondo alcuni ricercatori della SRLabs i servizi RCS rappresentano un rischio alla sicurezza dei clienti che li utilizzano L'articolo I nuovi servizi RCS non sono tutti rose e fiori: nascondono gravi problemi di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram funzionano a singhiozzo : Problemi con login e storie : L’impero di Mark Zuckerberg cede ancora una volta: a partire dalle 15:30 circa di oggi 28 novembre infatti, sia Instagram che Facebook sembrano non funzionare, o lavorano a singhiozzo. Cosa sta succedendo? Sempre più persone stanno segnalando in questi minuti diversi problemi con le applicazioni. Al momento non si conoscono le cause di questi malfunzionamenti […] L'articolo Facebook e Instagram funzionano a singhiozzo: problemi con ...

Stop ai concerti di Madonna per Problemi di salute : “Tornerò più forte di prima” : Si fermano i concerti di Madonna per problemi di salute. La regina del pop è stata costretta a invocare lo Stop degli spettacoli per prendersi cura di se stessa. Sono tre i live che sono stati rimandati, anche se già si prevede un ritorno sul palco per il concerto del 7 dicembre a Philadelphia. "Per favore perdonate questa svolta inaspettata. Fare il mio show ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una sorta di punizione per me, ma ...

De Laurentiis : «Risolveremo i Problemi tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio dopo il pareggio conquistato ad Anfiled dal suo Napoli per elogiare Ancelotti e tutta la squadra Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori (continua) — ...

Dite addio ai Problemi di copertura con questo ripetitore WiFi di Xiaomi da 10 euro : problemi di copertura in casa, magari a causa di più piani o pareti particolarmente spesse? Con questo ripetitore Xiaomi potete risolverli a buon mercato. L'articolo Dite addio ai problemi di copertura con questo ripetitore WiFi di Xiaomi da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

“Quando mi spoglio…”. Vittoria Puccini - nessuno lo avrebbe mai detto. E lei lo confessa - senza Problemi : Certi ruoli che interpreti non te li scrollerai mai di dosso. Specie quando quei ruoli entrano nel cuore del pubblico. Uno di questi è Elisa di Rivombrosa, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini che, proprio interpretando Elisa di Rivombrosa, ha raggiunto la popolarità. Aveva solo 20 anni, Vittoria Puccini, all’epoca di Elisa di Rivombrosa. E raggiunse la popolarità. Non sono: interpretando la protagonista della serie, vinse anche un ...

Malta - blackout lascia l’isola al buio per quasi tre ore. Problemi di connessione con l’Italia : Malta è rimasta al buio per quasi tre ore, dopo che alle 14.40 l’isola è stata colpita da un maxi blackout. Senza corrente elettrica diverse località, da La Valletta a Sliema. Fin dai primi momenti l’amministratore delegato di EneMalta, Jason Vella, ha imputato l’interruzione di energia elettrica a “Problemi sulla rete di interconnessione dall’Italia”. L’oscuramento ha provocato caos sulle strade, con lo ...

Anticipazioni U&D del 25 novembre : Gemma felice con Juan - Problemi tra Ida e Riccardo : Oggi, lunedì 25 novembre, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata soltanto un paio di giorni fa: i telespettatori, infatti, saranno aggiornati su quello che è accaduto ai protagonisti del dating-show nelle quasi due settimane di stop. Tina Cipollari si peserà davanti a tutti, Gemma Galgani farà un dolce regalo a Juan Luis, mentre Ida e Riccardo continueranno a battibeccare prima del triste epilogo. Gemma e Tina ...

Problemi con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia : Giornata poco piacevole quella di oggi per numerosi utenti Vodafone, e a quanto pare anche ho. Mobile, che risiedono nel Nord, Centro e Sud Italia. L'articolo Problemi con ho. Mobile e Vodafone? Disservizi e down in molte zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Almeno 10 Problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la settima beta Android 10 : Anche nel corso del fine settimana sono arrivati riscontri interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S10, in riferimento a quelli che ambiscono toccare con mano l'aggiornamento con Android 10 in versione stabile ed ufficiale entro la fine del 2019. Dopo avervi parlato della sesta beta pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, oggi 24 novembre è possibile concentrarsi sul settimo rilascio. Nonostante il programma in questione non ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 7a giornata : Venezia senza Problemi con Battipaglia - il Geas espugna Costa Masnaga : Si sono giocati oggi due anticipi della Serie A1 femminile, per quel che concerne la settima giornata del massimo campionato di casa nostra. Andiamo a vedere cos’è accaduto nelle due sfide della sera. UMANA REYER Venezia-O.ME.P.S. GIVOVA Battipaglia 82-60 (26-14, 42-35, 63-47)Vittoria abbastanza agevole per la Reyer, che controlla con poca fatica l’ultima in classifica (ancora senza vittorie) e si riprende per una sera la testa ...