Piacenza | maltrattamenti in un asilo | arrestate tre maestre

Piacenza - maltrattamenti ai bimbi dell’asilo : il video che incastra due maestre e una suora : Schiaffeggia e dà pugni ai bambini della scuola materna di cui avrebbero dovuto prendersi cura. I carabinieri di Piacenza hanno diffuso le immagini, tratte dalle telecamere nascoste collocate nell'istituto materno San Giovanni Bosco di San Polo, che hanno incastrato tre insegnanti, tra cui una suora, direttrice della struttura, arrestata nei giorni scorsi per aver maltrattato i loro studenti . Il video in questione documenta ciò che è stato ...