Facebook ora vi fa trasferire contenuti multimediali su Google Foto

U&D - Juan Luis posa su Facebook con una signora che non è Gemma : 'Non c'è nulla di male' : Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di una fotografia che Juan Luis Ciano ha pubblicato su Facebook: il protagonista del Trono Over, infatti, ha condiviso sul suo account uno scatto in cui è molto vicino ad una signora bionda che non è Gemma Galgani. A chi l'ha accusato sui social network di prendere in giro la dama di Uomini e Donne, il 57enne ha risposto che sono tutte stupidaggini. 'Bufera' social per una foto di Juan Luis in ...

Aprite Facebook per Android - ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare : Facebook sta rilasciando una nuova opzione per la sua applicazione per personalizzare i collegamenti rapidi. L'articolo Aprite Facebook per Android, ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare proviene da TuttoAndroid.

L’app di Facebook ora permette di personalizzare e silenziare la barra delle notifiche : Era una funzione molto richiesta: per ora è disponibile per gli utenti iOS e per alcuni utenti Android

Ora Facebook si scrive tutto maiuscolo : Il nuovo marchio della società Facebook, il colore contraddistinguerà il prodotto a cui è applicato (fonte: Facebook Newsroom) Facebook ha rilasciato un nuovo marchio commerciale che rappresenterà ufficialmente il gruppo di Menlo Park, e che da tempo conta molto più che il solo omonimo prodotto di punta della casa. Il social network, nato 15 anni fa come figlio unico, con il passare degli anni ha acquisito tanti piccoli fratelli: su tutti ...

Intervento al cervello in diretta streaming su Facebook : in 45mila hanno incoraggiato i medici : Ha voluto essere sveglia mentre la operavano al cervello e ha consentito che il suo Intervento fosse mandato in streaming su Facebook. Protagonista dell’operazione è Jenna Schardt, una ragazza di 25 anni, sottoposta, secondo quanto riportato in una nota dell’ospedale Methodist Dallas medical center, a una operazione chirurgica per rimuovere una massa al cervello. L’operazione è durata 45 minuti ed è stata vista tramite social da ...

Facebook ha lanciato Preventive Health - per ricordarti quando è ora di passare dal medico : (immagine: Facebook) Volete ricevere promemoria personalizzati sui check-up medici da fare? Da oggi, se vivete negli Stati Uniti, Facebook vi offre anche questo servizio. Basta accedere a Preventive Health e dare il consenso per l’uso di informazioni come il vostro genere e la vostra età. Sì, è vero, non è passato molto tempo dallo scandalo di Cambridge Analytica e più di qualcuno forse storcerà il naso, ma il colosso dei social assicura ...

Facebook - il confronto Ocasio Cortez-Zuckerberg? Puntare sull’oratoria vuol dire mistificare la realtà : di Stefano Manganini A quanto pare sono l’unico a essere rimasto spiacevolmente esterrefatto dall’imbarazzante comportamento di Alexandria Ocasio Cortez nell’udienza a Mark Zuckerberg, ma la verità è che non me ne vergogno. Confesso di avere, in passato, nutrito simpatie per la giovane rappresentate dell’ala più a sinistra dei democratici statunitensi, ma credo che in questo frangente abbia mostrato tutta la sua inesperienza e ...

Nokia 800 Tough : un cellulare corazzato dal look classico con WhatsApp e Facebook : Da Nokia un telefonino “old style” resistente ad urti, acqua e polvere, semplice da usare e con a bordo varie ed utili app

Se un politico posta una fake news - ora Facebook ti avverte : immagine: Pixabay Facebook ha rilasciato una serie di strumenti per migliorare la propria lotta alla diffusione della disinformazione sulla piattaforma. Recentemente il social network di Menlo Park aveva deciso di esonerare i politici dal fact-checking dei loro post lasciando così il compito agli utenti di verificare la veridicità delle notizie pubblicate. Con le modifiche appena annunciate, Facebook ha deciso non punire i politici che ...

Facebook ha scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale statunitense : Facebook ha annunciato di aver scoperto una presunta interferenza della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Il social network ha detto di aver rimosso 50 account di Instagram e un account di Facebook creati in

Scuola - ancora molte cattedre vuote : un dirigente scolastico fa la convocazione su Facebook : Ad oltre un mese dall'avvio dell'anno scolastico,risultano essere scoperte ancora numerose cattedre, in maniera principale nelle scuole del nord Italia. Nei giorni scorsi il messaggio di ricerca di un supplente di elettrotecnica, lanciato sul social network Facebook dal dirigente scolastico dell’Istituto Nautico di Genova-Camogli ha fatto molto discutere. L'istituto Nautico di Genova non risulta essere un caso isolato: infatti ci sono ancora ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.