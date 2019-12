Due escursionisti morti sulla Majella | sono scivolati sul ghiaccio

Dramma sulla Maiella - scivolano e cadono in un dirupo : morti Due escursionisti : A lanciare l'allarme sono stati i compagni di escursione delle due vittime che hanno visto coi loro occhi i due escursionisti precipitare in un dirupo senza poter fare nulla. Inutile l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. La tragedia sul versante pescarese della Maiella in località Rava del Ferro.Continua a leggere

Pescara - morti Due escursionisti sulla Maiella. Soccorsi altri due compagni che hanno lanciato l’allarme : Sono probabilmente scivolati sul ghiaccio i due escursionisti morti dopo essere precipitati durante un’escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l’elicottero. È in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Soccorsi e trasportato in ospedale i due compagni di escursione, che subito dopo ...

Abruzzo - Due escursionisti scivolano sul ghiaccio in un dirupo e muoiono sulla Maiella : Sono morti i due escursionisti precipitati durante un'escursione in montagna sul ghiaccio della Majella, in località Rava del Ferro, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal...

Abruzzo - Due escursionisti scivolano in un dirupo e muoiono sulla Maiella : Sono morti i due escursionisti precipitati durante un'escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con...

Scivolano in un dirupo - muoiono Due escursionisti sulla Maiella : La tragedia nel Pescarese. Altri due che erano con loro hanno lanciato l'allarme ma non c'è stato niente da fare

Abruzzo - trovati morti Due escursionisti sulla Maiella : Sono morti i due escursionisti precipitati durante un'escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l'elicottero. E' in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. I sopravvissuti A dare l'allarme, due amici delle vittime impegnati nella stessa escursione. I quattro si trovavano in un punto ...

Salvati i Due escursionisti bloccati dalla neve. “Che figuraccia” : Recuperati i due escursionisti bloccati da domenica 24 novembre, a causa della neve, al Bivacco Rattazzo, quota 2200 metri nel comune di Sauze di Cesana, provincia di Torino. Vista l'impossibilità di procedere con l'elicottero a causa della scarsa visibilità - spiega il Soccorso alpino - è stata costituita una squadra mista di tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, del Soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del ...

Maltempo : salvi i Due escursionisti bloccati dalla neve a Sauze di Cesana : Si sono concluse le operazioni di recupero dei due escursionisti bloccati a causa del Maltempo e della neve presso il Bivacco Rattazzo intorno a quota 2200 metri nel comune di Sauze di Cesana (Torino). Ieri l'elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, aveva impedito al Soccorso Alpino di intervenire.Continua a leggere

Maltempo : Due escursionisti bloccati dalla neve a 2.200 metri - impossibili i soccorsi a causa del rischio valanghe : Due escursionisti sono bloccati dalla neve ai 2.200 metri del bivacco Rattazzo, nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire e le ridotte condizioni di visibilita’ non consentono all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si e’ deciso di aspettare il probabile miglioramento ...

Scivolano sotto le cascate di Cento Fonti - salvati dal Cnsas Due escursionisti : Teramo - Due interventi del 118 dell'Aquila, domenica, con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo a bordo. Alle 14.30, in località cascate delle Cento Fonti sui Monti della Laga, sono stati soccorsi due 42enni di Pescara impegnati in un'escursione in comitiva. Uno dei due, uscito dal sentiero, ha tentato di attraversare il corso del ruscello, ripido e molto scivoloso, ha perso l'equilibrio ed ...