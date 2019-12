Catullo guarda oltre | “Piccoli ma sensibili progressi | non guardo la classifica”

anteprima24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiE’ come sempre un gran signore Pasquale. Finita la gara, riesce ad avere la freddezza e la calma per analizzare la partita sempre con la massima onestà. Il pareggio casalingo odierno rallenta la rincorsa alle zone panoramiche delle classifica, ma al momento il tecnico si gode i piccolidei suoi. “Parlare degli errori arbitrali è superfluo – ha dichiarato– ma va detto che oggi siamo stati danneggiati. Il secondo gol del Castelpoto nasce da una bellissima punizione che però era a nostro favore. Ma mi tengo stretti idei miei ragazzi, la doppia reazione e la caparbietà”. Si avverte, però, un certo nervosismo in seno alla squadra: “C’è troppa tensione, è vero, e sto provando a risolvere la questione. In questo momento dobbiamo solo lavorare e stare sereni, non siamo da meno di chi ci ...

