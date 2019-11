Cade dal cestello mentre pota gli alberi | morto sul colpo

Rita Dalla Chiesa Cade e si frattura una costola per colpa del suo cane : “Ma sto male solo io” : Rita Dalla Chiesa ha avuto un incidente domestico per colpa del suo cane Snoopy, un bassotto. È stata lei stessa a raccontare quanto accaduto in un post su Instagram: “Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilato fra i piedi e mi ha fatto rompere una costola“, ha spiegato pubblicando la foto del suo cagnolino. La frattura l’ha costretta a passare tutto il pomeriggio al pronto soccorso: “Ci siamo spaventati ...

Firenze - morì Cadendo dal balcone di un albergo dopo tentato stupro : prescrizione per i due imputati : Subentra la prescrizione per l'accusa di morte come conseguenza di un altro reato nel processo di II grado relativo al decesso di Martina Rossi, la ragazza di 21 anni che precipitò dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto di otto anni fa. Spagna, morì cadendo dal balcone: 2 persone a processo per la morte di Martina Rossi Due ragazzi di 26 anni, Luca Vanneschi e Alessandro ...

Caso Martina Rossi : morì Cadendo dal balcone - prescritta una delle accuse ai due imputati : Il reato di "morte come conseguenza di un altro reato" per cui erano stati condannati in primo grado Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi è andato in prescrizione ed è quindi decaduto. Martina Rossi, secondo l'accusa, morì cadendo dal balcone di un hotel i Palma di Maiorca nel tentativo di fuggire allo stupro da parte dei due ragazzi.Continua a leggere

La lampada Cade dal soffitto : Ignazio Riccio Ha fatto il giro dei social network il video pubblicato da un alunno del liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno, in cui si vede una plafoniera che penzola pericolosamente sui banchi di un’aula dopo essersi staccata dal soffitto, rimanendo appesa ad un filo elettrico. L’episodio è accaduto durante l’ora di lezione e ha provocato sconcerto e preoccupazione tra gli alunni di quinta, che sono scappati via urlando ...

Bimba Cade dalla finestra della nave e muore - nonno Salvatore : “Pensavo ci fosse il vetro” : Salvatore Anello ha parlato dell'incidente avvenuto lo scorso luglio durante la sua prima intervista televisiva. L'uomo è accusato di omicidio colposo per aver lasciato cadere la nipote Chloe Weigand dall'11esimo piano della nave da crociera della Royal Caribbean: "L'ho vista cadere ed ero incredulo..." Ora rischia tre anni di carcere.Continua a leggere

Ancona - 12enne Cade dal tetto dell’Auchan praticando parkour e vola per 6 metri : Un dodicenne è precipitato oggi pomeriggio dal tetto del supermercato Auchan di via Scataglini, ad Ancona, ed è stato successivamente trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso di Torrette. A quanto pare il giovane stava praticando parkour insieme a due coetanei. Fortunatamente non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Acrobata scivola dall'imbracatura durante lo show circense e Cade da un'altezza di 9 metri : Un’Acrobata è caduta da un’altezza di circa 9 metri durante una performance al Winter Wonderland di Londra, dopo essere scivolata dalla sua imbracatura. L’incidente, come riporta il Telegraph, è avvenuto durante lo Zippos Christmas Circus show in cui si esibiva il Cirque Beserk.Lo staff circense si subito mobilitato per soccorrere l’artista, Jackie Louise Armstrong di 35 anni, dopo la caduta. Armstrong ...

Operaio di 22 anni Cade e resta impalato : la barra di metallo si ferma a 3 centimetri dal cuore : Un Operaio di 22 anni è caduto mentre lavorava su una barra di ferro che è arrivata a 3 centimetri dal cuore. Operato d'urgenza dai medici dell'ospedale di Zhejiang University, in Cina, è vivo per miracolo: "La barra ha toccato il fegato, l'intestino e i polmoni. Ma per fortuna non ha intaccato il cuore, altrimenti nessuno avrebbe potuto salvarlo".Continua a leggere

