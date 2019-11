Clima | Fff Roma | in piazza siamo più di 20mila

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019), 29 nov. (Adnkronos) - "Per adessopiù di". Così Marianna Panzarino dei Fffin una prima stima sulla partecipazione oggi nella Capitale al quarto Sciopero globale per il

MicheleLapini : #ClimateStrike a #Bologna. Migliaia di #studenti in #corteo contro il #cambiamentoclimatico e per la #giustizia soc… - jjwieneke : RT @fabrizioassandr: Torino dichiara l’emergenza climatica E spera nei fondi promessi dal governo #clima #greta #fff @LaStampa https://t.co… - massimoankor : 29.11.2019 FFF ???? SAVE THE PLANET ?? È scontro generazionale, ma chi oggi scende in piazza per il clima lo fa in… -