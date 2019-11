Bollo auto | brutta notizia per chi evade la tassa

EasyPol consente di pagare online multe - Bollo auto - PagoPA e INPS senza file e senza account : EasyPol è un'applicazione per il pagamento online di avvisi e bollettini PagoPA, bolli ACI, multe, tasse universitarie, mensa scolastica, quote associative, TARI, ASL, INAIL, CUP, INPS e molti altri tributi. L'app permette di effettuare i pagamenti in modo facile, veloce e sicuro senza dover fare nessuna fila e nemmeno effettuare la registrazione, semplicemente inquadrando il codice QR dell'avviso di pagamento oppure inserendo i dati ...

Bollo auto e imprese 'mordi e fuggi' : in Manovra più controlli e banca dati anti-evasori : Il Governo stringe il pugno sugli evasori del Bollo auto, un controllo mirato diretto a tutte le persone che non hanno versato la tassa di proprietà sugli autoveicoli. Non solo, la battaglia si estende fino alle imprese "mordi e fuggi". Un'ispezione serrata diretta a tutte quelle attività commerciali lampo, cioè che aprono e chiudono in brevissimo tempo, un modo per svincolarsi dal versare le tasse. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ...

Bollo auto 2019 : esenzione Regione Campania - ecco le riduzioni : Bollo auto 2019: esenzione Regione Campania, ecco le riduzioni Abbiamo spesso parlato delle esenzioni e degli sconti in materia di Bollo auto, elencando i casi in cui è possibile pagare di meno una delle imposte più odiate dai contribuenti italiani, perché gravante su un bene di proprietà necessario come può essere l’automobile, per l’appunto. In attesa che si sappiano novità più concrete sui possibili cambiamenti che il Bollo auto potrebbe ...

Bollo auto : maggiori controlli per chi evade la tassa tra le novità della manovra : Bollo auto: arrivano delle novità che potrebbero cambiare i controlli sul mancato pagamento della tassa automobilistica. Secondo quando si apprende da Il Sole 24 Ore, le nuove disposizioni relative alla tassa potranno andare in vigore una volta che verrà approvato l’emendamento del governo in tal senso che, secondo il programma, sarà depositato lunedì 25 novembre in commissione Finanze alla Camera. La lotta all'evasione è uno dei punti più ...

Bollo auto e Manovra 2020 : pronto emendamento per banca dati unica contro inadempienti : Uno degli obiettivi per la Manovra 2020 è individuare strategie finalizzate a limitare l'evasione fiscale. Si stima che il mancato pagamento dei tributi, in Italia, valga circa 119 miliardi di euro. Una cifra che, se recuperata, sarebbe un vero e proprio toccasana per le asfittiche casse dello Stato italiano, da sempre alle prese con difficoltà dettate da un alto debito pubblico. Pur non essendo tra le voci che fa registrare la maggiore perdita ...

Bollo auto - novità in manovra : ecco come verrà pizzicato e punito chi evade la tassa sull'auto : novità in manovra anche sul Bollo auto. Il governo, rivela Il Sole 24 Ore, con un emendamento collegato alla legge di Bilancio mira ad introdurre una nuova stretta su chi non ha pagato quanto dovuto. Il punto è che stando all'ultima relazione del Mef, le sole tasse automobilistiche vengono evase per

Bollo auto e imprese «mordi e fuggi» - le rotte low cost della lotta all’evasione : Tra gli emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra che potrebbero essere depositati in Commissione Finanze alla Camera c’è una nuova stretta sul mancato pagamento delle tasse automobilistiche e sul fenomeno delle aziende commerciali che aprono e chiudono nel giro di pochi giorni, giusto il tempo di scappare dalle tasse

La Regione che taglia il Bollo a chi acquista un'auto Euro 6 : La misura è stata proposta dalla giunta Regionale del Piemonte e ora è in attesa di essere approvata. Ecco cosa prevede

Bollo auto elettriche e ibride 2020 : agevolazioni e sconti per regione : Bollo auto elettriche e ibride 2020: agevolazioni e sconti per regione Il Bollo auto continua a essere oggetto di ricerche sul web da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di sconti e agevolazioni. Chi è intenzionato ad acquistare un’auto nuova, si sarà sicuramente interessato alle auto elettriche e ibride: in primis perché inquinano di meno, in secondo luogo perché avranno sicuramente saputo degli sconti e delle agevolazioni che ...

Bollo auto 2019 : prescrizione fino al 2016 in arrivo. La scadenza : Bollo auto 2019: prescrizione fino al 2016 in arrivo. La scadenza Ultime notizie sul Bollo auto 2019: può essere utile ricordare che in caso di mancato pagamento del Bollo quest’anno, la riscossione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023, infatti, cadranno i termini di prescrizione e un’eventuale richiesta di pagamento inoltrata dopo la data succitata sarebbe nulla: il contribuente non dovrebbe pagare più nulla perché è ...

Bollo auto - dalla sanatoria agli sconti : ci sono novità (ma non per tutti) : Tra misure già in vigore e proposte in fase di approvazione, la tassa automobilistica potrebbe subire delle modifiche...

Bollo auto 2020 : tassa più salata col “protocollo di Torino” : Bollo auto 2020: tassa più salata col “protocollo di Torino” Si parla spesso di dire addio al Bollo auto, ma spesso è solo una promessa politica che resta tale, senza però mai realizzarsi. Di fatto il Bollo auto è una delle imposte più odiate dagli italiani, poiché grava su un bene di proprietà, sul quale dunque il senso di una tassa è da ricercare nel profondo. Non diremo addio al Bollo auto, ma tra qualche anno daremo il benvenuto a una ...

Il Consiglio Europeo potrebbe varare un nuovo Bollo auto per combattere le emissioni : Gli automobilisti potrebbero dire addio al bollo auto dato che l'Unione Europea sta studiando una nuova misura, denominata bollo auto Europeo, che potrebbe però essere più dispendiosa per i redditi medio-bassi e che colpirebbe le auto più inquinanti. La tassa andrà ad interessare i veicoli che percorrono più chilometri e che quindi inquinano di più ed entrerebbe in vigore, se approvata, nel 2023 per i veicoli pesanti e nel 2026 per gli altri ...

Bollo auto 2020 : sconto pagamento con conto corrente in Lombardia : Bollo auto 2020: sconto pagamento con conto corrente in Lombardia La lotta all’evasione fiscale si perpetua disincentivando l’utilizzo del contante e questo è uno dei capisaldi della prossima Manovra. Imponendo o incentivando i pagamenti delle imposte tramite metodi di pagamento tracciabili, invece, si cerca di recuperare dall’evasione che regna soprattutto su alcune tipologie di tasse, tra cui il famigerato Bollo auto. È quello che accade in ...