Uomini e Donne | Tina Cipollari in crisi con Vincenzo? La verità

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : Veronica Burchielli Abbandona Il Trono! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: su Giulia arriva una segnalazione credibile, mentre Veronica inizia ad essere piena di dubbi e di confusione… Ecco cosa è successo durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne! Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: arriva una segnalazione su Giulia D’Urso! È da poco stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e come al ...

Una “nuova” Ida Platano : dopo il disastro a Uomini e Donne - ecco come sta superando la rottura con Riccardo Guarnieri : È finita un’altra volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La rottura, forse definitiva, si è consumata a un mese e mezzo circa dal ritorno di fiamma, sempre nello studio del trono over di Uomini e Donne. “Mi dispiace che la persona che amo mi ha umiliata”, ha detto la dama tirando fuori tutta la sua rabbia nei confronti del cavaliere che, dal canto suo, ribadisce di aver fatto di tutto per recuperare la storia. “Mi attacchi continuamento. ...

Anticipazioni Uomini e donne - Veronica Burchielli cerca Alessandro Zarino : Colpi di scena a non finire nelle prossime puntate di Uomini e donne. Mercoledì 27 novembre è stato registrato un nuovo appuntamento del trono classico e la neo tronista Veronica Burchielli è già nel pallone a causa di Alessandro Zarino, ex tronista che l’ha scelta e a cui lei ha rifilato un due di picche. I dubbi di Veronica Burchielli A riportare le Anticipazioni è il sito Ilvicolodellenews.it. Veronica è bersaglio di critiche ...

Uomini e Donne/ Veronica pensa ad Alessandro - segnalazione su Giulia - trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: due "bombe" inaspettate, ecco cosa è successo ieri pomeriggio.

Uomini e Donne - Giulio Raselli trema : Giulia D’Urso lo ha “tradito” con un calciatore? : Un altro colpo di scena caratterizzerà le prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne: Giulio Raselli, protagonista tra i più chiacchierati di questa stagione televisiva, potrebbe essere stato “tradito” da una delle sue corteggiatrici preferite. Secondo quanto rivelato dal sito Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, sarebbe arrivata una segnalazione su Giulia D’Urso, corteggiatrice di Raselli e ...

Veronica Burchielli lascia Uomini e Donne? Pensa ancora ad Alessandro Zarino : Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: Veronica Burchielli, appena promossa a tronista, potrebbe abbandonare il programma. Ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, la Burchielli aveva destato scalpore per il “no” rifilato al giovane napoletano. Il coraggio di dargli il “ben servito” dopo una conoscenza turbolenta conclusasi con una scelta che sembrava essere televisiva e non di cuore, ha fatto sì che ...

Uomini e Donne oggi - Giulio in crisi : Giovanna e Giulia non si presentano : Uomini e Donne oggi, problemi per Giulio: la segnalazione viene smentita ma Giovanna e Giulia non si presentano in puntata Una nuova puntata scoppiettante quella del Trono Classico oggi a Uomini e Donne. Si inizia con Giulio Raselli, su cui Maria De Filippi fa vedere un filmato. Il video in questione riguarda la foto che […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Giulio in crisi: Giovanna e Giulia non si presentano proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Maria De Filippi fa una segnalazione : a rischio una scelta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli preso in giro? Un nuovo terremoto si abbatterà sul Trono Classico di Uomini e Donne oggi. Nella nuova puntata dedicata a tronisti e corteggiatori, Maria De Filippi riporterà in studio una segnalazione fatta da Sheri un ex pretendente di Alessandro Zarino. La ragazza racconterà di essere diventata amica di Giulia d’Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, e di aver trascorso un sabato sera ...

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : Giulia accusata di un flirt con un calciatore : Il trono di Giulio Raselli è stato protagonista di un nuovo 'terremoto' nel corso della registrazione di Uomini e donne di ieri, 27 novembre. Il motivo? Una nuova segnalazione riguardante Giulia D'Urso, la corteggiatrice che insieme a Giovanna Abate ha conquistato maggiormente l'interesse del tronista. Dopo avere mostrato le nuove esterne con entrambe, è stata trasmessa la confessione di Shari, l'ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, diventata ...

Uomini e Donne - la segnalazione e la confessione di Lorenzo Riccardi sulla corteggiatrice di Giulio Raselli : “L’ho baciata più volte” : Non solo Veronica Burchielli, anche Giulio Raselli è in crisi dopo le pesantissime segnalazioni piovute in puntata su una delle sue corteggiatrici preferite. Lo dicono le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, sempre fornite dal sito Il Vicolo delle News. Veronica, si legge, pensa ancora ad Alessandro Zarino: ha confessato a Maria De Filippi e al pubblico di volere un chiarimento con lui prima di concentrarsi sul suo percorso. Ed è ...

Anticipazioni Uomini e donne 28 novembre : la Galgani e altre 'dame' sfilano in pigiama : È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto quotidiano. Gli ascolti della parte dedicata a dame e cavalieri sono sempre superiori rispetto al Trono Classico, riuscendo ad attestarsi su una media del 25% di share. E proprio sulla scia di questa fase particolarmente seguita e della conseguente crisi dei giovani, la padrona di casa hanno deciso di ...

Uomini e Donne - trono classico : VERONICA pensa ancora ad ALESSANDRO ZARINO : A Uomini e Donne è iniziato sotto il buon auspicio il trono di VERONICA Burchielli. Dopo aver rifilato un sonoro no ad ALESSANDRO ZARINO, la ragazza ha deciso infatti di incontrare un possibile fidanzato nel dating show condotto da Maria De Filippi ma, a quanto pare, si è già pentita della scelta che ha preso. Scopriamo insieme perché… Uomini e Donne, news: ecco cosa si aspettava VERONICA In base alle anticipazioni fornite dalle talpe de ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : la rivelazione di Veronica Burchielli scatena il caos : Le anticipazioni del Trono Classico sono più che interessanti. A fornirle è ancora il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su quanto accade nello studio di Uomini e Donne. Partiamo da Carlo Pietropoli: il tronista è uscito in esterna con Cecilia Zagarrigo (ex corteggiatrice ed ex single di Temptation Island Vip), Jessica e Bruna. Con la prima è stato a suo agio e ha detto di non essere infastidito dai suoi percorsi precedenti nel ...

Spoiler Uomini e Donne : segnalazione su Giulia D'Urso - Raselli non le crede e lei va via : Si fa sempre più complicato il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne: durante la registrazione odierna del Trono Classico, il ragazzo ha dovuto far fronte ad una seria segnalazione su Giulia D'Urso. Un'ex corteggiatrice ha raccontato che la "collega" avrebbe baciato un calciatore famoso ad una festa che c'è stata qualche giorno fa: la diretta interessata ha smentito a fatica, e poi ha abbandonato lo studio pare per futili motivi. La scelta ...