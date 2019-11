Elisa D' Ospina aveva un mioma | Sono stata operata

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Serena Granato Nel suo ultimo post condiviso su Instagram, la modella curvy ha fatto sapere ai fan di aver subito un'operazione all'utero La modella di Detto Fatto e web influencerD'è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver rivelato in rete di aver subito una delicata operazione chirurgica all'utero. Nello specifico, nella giornata di oggi, 28 novembre, l'influencer si è attivata sul suo profilo ufficiale Instagram, dove è tornata a parlare ai fan, questa volta per aggiornare il web sulle attuali condizioni di salute, dopo esserein ospedale. "Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato- esordisce la D', nella descrizione scritta di suo pugno per il nuovo post, condiviso con i suoi fedeli sostenitori, su Instagram-. Operazione andata bene. Grazie a tutti per i bei messaggi, ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo". E nel suo ultimo ...

