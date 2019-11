Buco nero via Lattea | dove si trova | dimensioni e dettagli

Scoperto il Buco nero “impossibile” nella Via Lattea - ha una massa 70 volte quella del Sole : Un mostro cosmico di queste dimensioni non dovrebbe esistere o meglio nessuno aveva teorizzato che potesse. E invece quello che possiamo definire buco nero “impossibile”, con una massa 70 volte superiore a quella del Sole, è stato Scoperto nella Via Lattea a 15.000 anni luce dalla Terra, contrariamente a ogni previsione. Il risultato, pubblicato su Nature, si deve alla ricerca internazionale coordinata dal gruppo dell’Accademia ...

Il soffio del Buco nero che accende nuove stelle : Non solo “voraci” di materia e capaci di ingurgitare qualunque cosa venga a trovarsi nel loro raggio di azione, trascinato inesorabilmente dalla loro eccezionale forza di attrazione gravitazionale, i buchi neri possono essere in grado di innescare la formazione di nuove stelle in altre galassie, anche a distanze enormi. Questo è il risultato di uno studio guidato da Roberto Gilli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ...

Cosa succederebbe se un Buco nero apparisse all’improvviso nel Sistema solare? : (Immagine: Getty Images) Se avete mai fantasticato su Cosa succederebbe se apparisse improvvisamente un buco nero nel bel mezzo del nostro Sistema solare, c’è un calcolatore che fa al caso vostro. Alvaro Diez, fisico, ha infatti realizzato un programma online (che trovate anche qui sotto) e che permette di stimare le conseguenze di un impatto con un corpo celeste del genere, tra cui l’energia liberata nell’atto di ingurgitare il nostro pianeta e ...

Scoperto il più piccolo Buco nero mai osservato (anche se è grande tre volte il Sole) : (Immagine: Getty Images) Adesso che siamo anche riusciti a fotografarne uno e abbiamo visto numerose ricostruzioni, l’immagine di un buco nero ci sembra familiare: un gigantesco oggetto nero, grande anche 15 volte il sole, circondato da alcuni dischi, ma distorti come sotto una lente deformante, che ruotano luminosi e incandescenti. Finora si pensava che questi inquietanti titani del cosmo superassero di gran lunga la massa della nostra stella, ...

Spazio : “traffico intenso” intorno al Buco nero al centro della galassia NGC 1068 : Una ‘rotatoria’ spaziale molto affollata, con due flussi di ‘traffico’ che la percorrono in direzioni contrarie: è questa la situazione riscontrata dagli astronomi quando hanno osservato il buco nero posto al centro della galassia a spirale Ngc 1068. Il gourmet cosmico – spiega Global Science – si nasconde all’interno di una spessa nube di gas e polveri che ha riservato una sorpresa agli studiosi, quando hanno utilizzato ...

