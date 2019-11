Terremoto in Calabria | due scosse di magnitudo 3 | la terra continua tremare al largo di

Terremoto oggi Calabria-Campania - M 3.0 a Camerota/ Scosse INGV - trema il Mar Tirreno : Terremoto oggi in Calabria e Campania lungo le coste del Mar Tirreno: Scalea e Camerota, Scosse INGV e ultime notizie in tempo reale

Nuovo Terremoto al largo della Calabria : è la seconda scossa con magnitudo superiore a 3 in pochi minuti [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato nel Tirreno Meridionale, al largo della Calabria, alle 14:46:56 ad una profondità di 12 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, segue di pochi minuti una scossa magnitudo 3, avvenuta nella medesima area alle 14:08. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-27 14:46:56 ML 3.2 Tirreno Meridionale ...

Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato nel Tirreno Meridionale, al largo della Calabria, alle 14:08:25, ad una profondità di 11 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Creta - scossa di magnitudo 6.0. Avvertita anche in Puglia e Calabria : Il Terremoto si è verificato in Grecia, in mare, vicino Creta: il movimento tellurico è stato piuttosto violento, tanto da essere avvertito in un raggio di oltre 800 km. anche nel Sud Italia: in particolare a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme.Continua a leggere

Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, a Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati "Hai Sentito il terremoto").

Calabria - continua la sequenza sismica nel Tirreno : scossa di Terremoto al mattino : Prosegue la sequenza sismica nel mar Tirreno sud-orientale, poco a largo della Calabria dove a fine ottobre si è verificata un'intensa scossa di terremoto avvertita su diverse città del sud. Quella...

Terremoto Calabria - scossa di magnitudo 3.1 davanti alle coste di Scalea : sciame sismico in atto : scossa di Terremoto in Calabria nella prima mattinata di oggi lunedì 18 novembre. Un sisma di magnitudo 3.1 ha colpito poco fa la zona antistante le coste della provincia di Cosenza. con epicentro al largo di Scalea. Si tratta della stessa dove in atto da giorni uno sciame sismico. Il Terremoto è stato preceduto da altre scosse di minore intensità.Continua a leggere

Scosse di Terremoto nel Tirreno - al largo della Calabria : la più forte magnitudo 3.1 [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 08:16:28, ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato preceduto da 3 Scosse con magnitudo superiore a 2 dalle ore 06:57. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-18 08:16:28 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.68 15.40 2019-11-18 07:04:52 ML 2.2 Tirreno Meridionale ...

Terremoto Calabria : sciame sismico nel Tirreno Meridionale [MAPPE e DATI] : Uno sciame sismico è in corso in Calabria: nella notte una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in mare, nel Tirreno Meridionale, di fronte a Scalea (Cosenza), alle 2.07. L’ipocentro è stato localizzato a 6.6 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose, anche se il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione locale. Nelle ore precedenti e poi in quelle successive sono state registrate altre ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa Ionica. L'epicentro è stato localizzato a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre l'ipocentro solo 10.2 Km di profondità. Il sisma si è verificato alle 15.45.

Calabria : lieve scossa di Terremoto avvertita tra Strongoli e Crotone : Una scossa di terremoto di lieve entità ha interessato la Calabria occidentale e precisamente il Crotonese nel pomeriggio di oggi 14 novembre 2019, alle 15.45. Secondo i dati ufficiali dei...

Calabria : scossa di Terremoto profonda a largo di Cosenza nella notte : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda serata di ieri, alle 23.45, nel mar Tirreno meridionale a ridosso della Calabria. Secondo i dati ufficiali giunti dai...

Terremoto al Sud - scossa magnitudo 3.2 nel mar Tirreno : epicentro al largo della Calabria settentrionale : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito nella notte la Calabria tirrenica, con epicentro al largo di Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo. La scossa si è verificata a 231km di profondità, quindi non è stata avvertita dalla popolazione. I terremoti profondi sono tipici del basso Tirreno e sono provocati dall’antica placca oceanica Tetide che continua a muoversi da almeno due milioni di anni. Ad entrare in azione e’ la placca ...