Samurai è il nuovo singolo di Raf con D’Art | suo figlio Samuele

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Undi Raf che segna un debutto molto particolare. Si tratta di D'Art, rapper novello che in realtà è suo. Il secondogenito, avuto dall'amore con Gabriella Labate, è quindi pronto a fare il suo approdo in musica in duetto con il noto papà, che lo ha appena accolto sotto la sua ala protettiva professionale. La storia che accompagna il rilascio diè molto particolare ed è raccontato da Raf in persona. La pubblicazione delè poi arricchita dalla presenza di suo, che è supportato anche dalla mamma Gabriella. Del, Raf racconta: "nasce da uno spunto musicale che mi ha fatto ascoltare un mio collaboratore, bassista degli Apres La Classe, Valerio Bruno, in arte Combass, che io poi ho sviluppato, mentre per il testo io eci siamo ispirati a "The Lone Wolf”, un telefilm degli anni 90 che parla di un ...

OptiMagazine : Samurai è il nuovo singolo di @rafriefoli con #DArt, suo figlio Samuele - YolBump : RT @musicalitaest: #RAF e Samuele Riefoli in arte @_Dartofficial - Esce oggi in digitale il nuovo brano ' #SAMURAI ' QUI puoi ascoltare… - RadioWebItalia : Esce oggi, martedì 26 novembre, “SAMURAI”il nuovo brano di RAF in duetto con Samuele Riefoli, in arte D’ART -