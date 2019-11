Questo materiale è la cosa più vicina all’invisibilità che esiste oggi

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Da sempre, più o meno, uomini e donne di ogni cultura e provenienza sognano il potere dell’invisibilità. Rendersi invisibili al capoufficio nervoso o all’ex in cui ti imbatti per strada non deve essere poi così male, d’altronde. Ma ci sono ambiti della vita reale in cui l’invisibilità potrebbe fare davvero la differenza: i teatri di guerra, ad esempio, uno scenario dove uomini e mezzi sono al centro del mirino. Invideo, Guy Cramer, fondatore di HyperStealth Biotechnology, spiega come nasce Quantum Stealth, ilche vuole rendere sempre più realistica l’invisibilità. Si tratta di lastre pieghevoli, foderate con lenti in grado di nascondere i movimenti di un soldato o di un tank. Cramer dimostra come funziona ilcon uno scudo antisommossa, ma in futuro potrebbe essere utilizzato anche in maniera versatile, per nascondere ...

