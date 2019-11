Niente “anteprima” di Disney+ | bloccati gli account via vpn

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sono passate poche settimane dal lancio della piattaforma streaminge la casa di Mickey Mouse, dopo che migliaia disono stati hackerati e venduti online, ha deciso di bloccare l’accesso tramite Vpn. Disney, oltre ad aver invalidato l’accesso deglivenduti illegalmente, ha deciso di inserire un’ulteriore barriera per impedire l’accesso al portale agli utenti che non sono residenti nei paesi dove è effettivamente attivo. Tutti gli utenti che tenteranno di accedere atramite i servizi di Vpn troveranno la strada sbarrata. Modificare il proprio indirizzo Ip per accedere al portale come se ci si stesse connettendo dagli Stati Uniti o dall’Olanda, doveè già attivo, non sarà più uno stratagemma valido per poter vedere i contenuti del portale prima del 31 marzo 2020, data in cuiverrà rilasciato in Italia. Molti dei principali servizi Vpn ...

