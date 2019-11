Midway non riesce nemmeno a essere puro divertimento

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=ZVKYZ-q1Yxg Se Pearl Harbour, il film di Michael Bay, prendeva la storia in maniera molto grossolana,è la versione grossolana di quel film. Ricalca prima quegli eventi e poi va un po’ più avanti per raccontare per l’appunto la battaglia nelle isolecon un piglio che sicuramente soddisfa qualsiasi appassionato di storia militare. Il problema è tutto il resto del pubblico. Con effetti visivi un paio di passi indietro rispetto allo stato dell’arte ma con ambizioni un passo troppo avanti rispetto alle proprie possibilitàè una celebrazione narrativamente inconsistente di uno spirito militare indefesso in cerca di rivincita dopo l’attacco a Pearl Harbour.vengeance movie di una nazione contro l’altra nel quale gli schieramenti sono necessariamente manichei, squadre di buoni contro squadre di cattivi, e la guerra è un modo di ...

CinemaCityRa : Mercoledì 27 novembre al CinemaCity: ??FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE ??MIDWAY ??FRIDA - VIVA LA VIDA ??VASCO NON… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #Midway di #RolandEmmerich è un film storico esteticamente accattivante, che però non porta fino in fondo il progetto di… - MoviesAsbury : #Midway di #RolandEmmerich è un film storico esteticamente accattivante, che però non porta fino in fondo il proget… -