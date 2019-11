Maltempo | la strada si trasforma in un fiume con cascata nell' Imperiese

Maltempo Toscana : sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno - chiusa per frana : Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano ...

Maltempo nel Veneziano - strada viene inghiottita in una voragine : Giorgia Baroncini Una buca si è aperta all’improvviso sulla strada che costeggia la laguna: sono stati inghiottiti 10 metri di carreggiata. Nessuna persona è rimasta coinvolta Attimi di paura nel Veneziano dove questa mattina si è aperta un'enorme voragine sulla strada che costeggia la laguna di nel comune di Cavallino-Treporti. All'improvviso, l'intera carreggiata è stata stata inghiottita per un tratto di circa 10 metri. Tanta la ...

Maltempo Lombardia : crollati 50 metri di strada nella Bergamasca : Oltre 50 metri di muro e strada sono crollati vicino al deposito degli autobus di linea, a centocinquanta metri dall’inizio della pista ciclabile di Piazza Brembana (Bergamo). Circa 300 metri cubi di terra e cemento sono collassati per 8 metri, forse a causa del Maltempo delle ultime settimane. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Grazie al cane Layla, un border collie appartenente al gruppo cinofilo alpini Argo, si è potuto escludere ...

Maltempo Sardegna : masso sulla strada nell’Oristanese : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada provinciale 11, tra Ula Tirso e Ghilarza, nell’Oristanese, chiuso dalle prime ore del mattino per la caduta di un masso di almeno quattro metri cubi dal costone roccioso. Al momento del crollo, avvenuto durante la notte, quel tratto di strada a poche centinaia di metri dall’ingresso del paese era fortunatamente deserto. Lo smottamento – spiegano – è stato favorito ...

Maltempo - si muove frana : chiusa la strada Montenero a Livorno : Una frana in movimento da alcune ore ha indotto i tecnici del Comune e della Provincia di Livorno a chiudere al traffico, per motivi di sicurezza la ‘SP9 Circuito di Montenero’ a partire dall’incrocio con la strada statale Aurelia presso Castel Sonnino. La frana si sta formando in prossimità del km 8+300 della Sp9 ed è stata causata dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi tempi. Secondo quanto riferito, da prime osservazioni ...

Maltempo Aosta - pericolo frana : chiusa la strada Charvensod-Pila : A causa del pericolo di crollo di una frana è stata chiusa la strada regionale 18 per Pila in localita’ Reverier Dessous, a monte del capoluogo di Charvensod. Ne’ Pila ne’ altri centri abitati sono isolati dato che resta percorribile la strada regionale 40 di Gressan. “Era già stato fatto un intervento di consolidamento con una rete, ma le piogge l’hanno smossa insieme ai tiranti, che si sono staccati. La rete è ...

Maltempo - un altro crollo in autostrada. Voragine di 10 metri si apre davanti agli automobilisti : Una Voragine di circa 10 metri si è aperta nella serata di domenica 25 novembre sull’autostrada Torino-Piacenza tra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese, poco prima della barriera di Villanova. L’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno è sprofondato a causa della pioggia ...

Maltempo Piemonte : crolli e voragini - disagi per la circolazione stradale : Anche a causa del Maltempo, oggi la circolazione stradale è difficoltosa in Piemonte. La A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud per il crollo di una pila del viadotto ‘Madonna del Monte’, investita ieri pomeriggio da una frana. La A5 Torino-Aosta è interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa mentre ...

