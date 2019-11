Outlook com si sta trasformando in una PWA

Fonte : surface-phone

(Di martedì 26 novembre 2019) Microsoft ha recentemente iniziato a trasformare.com, la versione web del servizio di posta elettronica, in una PWA (Progressive Web App). Se si utilizza come browser Google Chrome o Brave è già possibile installare come PWA la versione web di. Per effettuare l’installazione è sufficiente accedere alla casella di posta elettronica e, dalla barra degli indirizzi, cliccare sul pulsante “+”. Attualmente, il pulsante “+” per effettuare l’installazione non è ancora visibile sul nuovo Edge e alcune funzioni, come il supporto per l’utilizzo offline, non sono ancora disponibili. Cosa ne pensate della trasformazione di Outllook.com in una PWA? Fatecelo sapere nei commenti!

