Il Paris Saint-Germain apre uno store e un bar a Tokyo

Paris Saint-Germain - i timori di Mbappé : “a volte ho paura che possa finire tutto in un attimo” : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha raccontato le sue paure, svelando di temere che tutto possa finire in un batter d’occhio Essere tra i migliori giocatori del mondo non basta per scacciare via le paure, nasconderle in un angolo e proseguire per la propria strada. Kylian Mbappé è un ragazzo come tutti gli altri, che teme la fine della propria carriera, a maggior ragione se il sipario dovesse calare ...

Paris Saint-Germain - Tuchel bacchetta Neymar : “il suo viaggio a Madrid non mi è piaciuto per niente” : L’allenatore dei parigini ha parlato in conferenza stampa del viaggio di Neymar a Madrid, non nascondendo il proprio fastidio Scoppia un piccolo caso Neymar in casa Paris Saint-Germain, colpa del viaggio organizzato dall’attaccante brasiliano per assistere ad alcune partite della nuova Coppa Davis, organizzata dell’amico ed ex compagno di squadra Piqué. AFP/LaPresse Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di questa ...

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus a gennaio : piace a Barca e Paris Saint Germain : La Juventus affronta la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League. A tenere banco però in questi giorni sono le notizie di calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato invernale. Tanti giocatori bianconeri potrebbero lasciare la Juventus sia per motivi di bilancio sia per una loro esigenza di raccogliere più minutaggio, considerando ...

Inter - nome nuovo in difesa : nel mirino ci sarebbe Kurzawa del Paris Saint-Germain : L'Inter sembra aver ricevuto il messaggio di Antonio Conte e si sarebbe già attivata in vista del mercato invernale. Il tecnico salentino ha chiesto alla società giocatori in grado di poter far respirare gli attuali titolari che da inizio campionato hanno giocato quasi tutte le partite. La rosa a disposizione di Conte si è notevolmente ridotta a causa anche dei numerosi infortuni registrati in questa prima fase di stagione. La coppia formata da ...

Juve : De Sciglio piace al Paris Saint-Germain - Kurzawa la possibile contropartita (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, prevista per mercoledì nella città russa alle 19:00 ore italiane. Un'eventuale vittoria darebbe la matematica certezza di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Intanto si continua a parlare di calciomercato e sulle possibile trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Come è noto la Juventus potrebbe decidere di ...

Paris Saint-Germain - Icardi ha già dimenticato l’Inter : “giocare qui è importante - farò di tutto per rimanere” : L’argentino ha espresso il desiderio di rimanere al Paris Saint-Germain, soffermandosi poi anche sui propri compagni di squadra Sette gol in otto partite giocate con il Paris Saint-Germain tra Ligue 1 e Champions League, un impatto davvero positivo quello di Mauro Icardi in Francia, dove l’argentino si è subito ambientato. AFP/LaPresse Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter nell’ultimo giorno della ...

Calciomercato Juve - Emre Can interessa al Paris Saint Germain per gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in quanto dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo esubero, sia per motivi di bilancio ma anche perché alcuni di questi sono evidentemente scontenti del poco minutaggio raccolto in questo inizio stagione. Su tutti il nome più chiacchierato è quello del centrocampista Emre Can, che nonostante Sarri di recente lo sta impiegando con più frequenza (ha giocato ...

Il portiere è una saracinesca - parate da urlo contro il Paris Saint-Germain : salva i pali tre volte : Walter Daniel Benitez, al secondo minuto di gioco, salva i suoi con tre parate in pochi secondi. Prima un tiro da dentro l’area, poi una deviazione insidiosa di un suo difensore e infine il riflesso felino che gli vale la respinta a distanza ravvicinata dal tap-in degli avversari. Il Nizza, la squadra in cui milita, ha però perso per 4 a 1 contro il Paris Saint-Germain. L'articolo Il portiere è una saracinesca, parate da urlo contro il ...

Paris Saint-Germain - serio infortunio per Neymar : il brasiliano costretto ad un mese di stop : L’attaccante verdeoro ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, un guaio che lo obbligherà ad uno stop di un mese Il Paris Saint-Germain perde Neymar Jr per almeno un mese, è questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante del Brasile dopo il problema accusato durante il match con la Nigeria a Singapore. Il giocatore del PSG ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite ...

Paris Saint-Germain - ansia per le condizioni di Neymar : problema muscolare per il brasiliano : L’attaccante verdeoro è stato sostituito dopo dodici minuti del match tra Brasile e Nigeria, colpa di un guaio muscolare che adesso tiene in ansia il PSG Brutte notizie per il Paris Saint-Germain riguardo le condizioni di Neymar Jr, uscito dopo dodici minuti dell’amichevole tra Brasile e Nigeria giocata a Singapore. Lapresse L’attaccante verdeoro ha accusato un problema muscolare alla coscia, che ha spinto Tite a ...

Brasile - Neymar tocca quota 100 : “non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene” : L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal. AFP PHOTO / Roman Kruchinin / Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età ...

Mauro Icardi - ecco il primo gol in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. E Wanda Nara applaude : Mauro Icardi va a segno con la maglia del Paris Saint Germain in campionato: l’attaccante argentino chiude una bella azione dei parigini per il 2-0 all’Angers nella sfida poi vinta per 4-0. Dopo il gol in Champions League, la punta protagonista della ‘telenovela’ estiva con l’Inter mette il suo nome nel tabellino del Psg per la prima volta in Ligue 1. E in tribuna, come quando era a Milano, Wanda Nara applaude ...

