Torino Il Comune punta a ridurre del 5% in un anno gli incidenti stradali

Torino - pubblicati bandi per 9 posti in Camera di Commercio e Comune : La Città di Torino apre la stagione concorsuale definendo gli ultimi bandi che si aggiungeranno a quelli già pubblicati. Le possibilità lavorative messe a disposizione degli aspiranti partecipanti riguardano vari ruoli all'interno di due importanti istituti: Camera di Commercio e Comune di Torino. Figure richieste dalla Camera di Commercio di Torino Le tre selezioni pubbliche pubblicate dalla Camera di Commercio mirano a coprire sette profili ...

Torino e Milano insieme per StileComune : Chiara Appendino, sindaco di Torino e Giuseppe Sala, sindaco di Milano hanno firmato il Manifesto della comunicazione non ostile, nella

Concorsi Comune Torino 2019 : pubblicati i diari delle prove : Nuove assunzioni anche con Concorsi Comune Torino 2019: il 17 Settembre la giunta comunale ha approvato la delibera per la copertura di 238 posti di lavoro. Avviate le procedure per questi primi posti autorizzati, a cui ne seguiranno altre fino al 2021. Le figure richieste sono: 100 Impiegati Amministrativi, categoria C; 20 Responsabili Amministrativi, categoria D; 35 Insegnanti Scuola Materna; 14 Responsabili Tecnici, categoria D; 20 Tecnici, ...

Giovannino - al via le donazioni sul conto corrente aperto dal Comune di Torino : “Bimbo sveglio” : Il Comune di Torino ha aperto un conto corrente su cui poter fare donazioni al piccolo Giovannino, il bimbo di 4 mesi affetto da Ittiosi Arlecchino e non riconosciuto dai genitori, su cui già si registrano i primi bonifici. Il bambino, che è ancora ricoverato all'ospedale Sant'Anna, è in attesa di trovare una famiglia che si prenda cura di lui.Continua a leggere

Accordo ESA-Comune di Torino per progettare la città del futuro : Un Accordo tra il Comune di Torino e l’Agenzia Spaziale Europea per progettare la città del futuro: è stato siglato un memorandum d’intenti per “promuovere e supportare lo sviluppo di nuovi servizi basati sull’utilizzo di asset satellitari quali GNSS, osservazione della terra e comunicazioni satellitari, integrati con reti di quinta generazione, il 5G“. L’obiettivo è “il sostegno alla ricerca e al ...

Torino - il Comune impone lo sgombero del “Suq” abusivo al Balon. M5s si divide sulla decisione della sindaca Appendino : I venditori abusivi nella zona del mercato di libero scambio, il cosiddetto suq, in una zona dietro il mercato di Porta Palazzo e del Balôn, il mercato delle pulci, dovranno spostarsi in un luogo più distante, vicino al Cimitero monumentale. Così vuole un’ordinanza del Comune di Torino, amministrato da Chiara Appendino, datata 27 dicembre e violata per 38 settimane. A “comunicarlo” ai venditori sono state le file di new jersey ...