Multe in arrivo | ecco chi però non sarà punito

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, solo Malcuit si salverà dallepunitive di De Laurentiis. Oggi è il giorno delle 24 raccomandate ai calciatori protagonisti dell’ammutinamento. Lettere contenenti lestabilite dalla società, per tutti tranne Malcuit che la sera dell’ammutinamento non c’era. L’ufficio legale del Napoli le ha redatte in modo personalizzato e le ha già spedite. Due milioni e mezzo di penali (25% dello stipendio) con importi che vanno dai 225mila euro di Koulibaly ai 22mila di Gaetano. Poi c’è la questione danno di immagine che probabilmente la società deciderà di cavalcare. Aurelio De Laurentiis ha deciso tutto la settimana scorsa in una conference call. Ha scelto di intervenire con durezza, per non mostrarsi debole e semmai per sottolinear la capacità di resistere dinnanzi a qualsiasi prova di forza, anche la più ...

GoalItalia : Multe in arrivo per i giocatori del Napoli: a pagare più di tutti sarà Allan ?? - FOXSportsIT : Napoli, siamo alla resa dei conti: multe in arrivo Un giocatore pagherà più di tutti, uno sarà 'salvo' ??… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Multe in arrivo per i giocatori del Napoli: a pagare più di tutti sarà Allan ?? -