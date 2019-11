Matteo Rizzo | «Il pattinaggio è libertà d’espressione»

‘Ambesi winter corner’ : “Arianna Fontana - Martina Valcepina e Matteo Rizzo tre eccellenze italiane” : Come ogni mercoledì, è giunto il momento di Ambesi winter Corner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. In questa sede verranno offerte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La quinta puntata è sempre focalizzata sugli sport del ghiaccio, poiché si è parlato a ruota libera sia di short track che di pattinaggio di figura, rimbalzando ...

Pattinaggio di figura - Cup Of China 2019 : il riscatto di Matteo Rizzo - l’incubo del lutz nel singolo femminile. Le impressioni della quarta tappa del Grand Prix : Non è stata una tappa semplice la Cup Of China 2019, quarto appuntamento della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, andata in scena la scorsa settimana presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). In generale il livello dei partecipanti è risultato più basso rispetto agli appuntamenti precedenti; tuttavia non sono mancate emozioni e spunti di riflessione. Per ciò che concerne i colori azzurri ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : terzo posto per l’italiano Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, talento 21enne delle Fiamme Azzurre, conquista il podio nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il suo secondo assoluto in carriera Arriva da Chongquing, in Cina, il secondo podio dell’Italia in questa stagione di ISU Senior Grand Prix. Dopo Guignard-Fabbri nella danza a Grenoble tocca a Matteo Rizzo illuminare la scena sul ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center: il talento 21enne delle Fiamme Azzurre ...

VIDEO Matteo Rizzo terzo alla Cup Of China : riviviamo il programma libero : Matteo Rizzo ha conquistato la terza posizione nella specialità individuale maschile alla Cup Of China 2019, quarto appuntamento della serie ISU Grand Prix di pattinaggio di figura, in fase di svolgimento nella città di Chongqing. Il gioiellino azzurro ha catturato l’attenzione del pubblico pattinando una bella performance ornata da due elementi di salto di grande valore in apertura, il quadruplo toeloop e la combinazione triplo ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo conquista il terzo posto! Boyang Jin si impone con margine : Il riscatto è servito. Matteo Rizzo ha conquistato la terza posizione nella specialità individuale maschile alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Il talento delle Fiamme Azzurre è stato protagonista di un programma pattinato a ritmi alti: inaugurando la performance con un ottimo quadruplo toeloop e con la bella ...

Pattinaggio di figura – Cup of China : Matteo Rizzo terzo dopo il corto : A Chongquing, nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il talento delle Fiamme Azzurre è sul podio virtuale a metà gara con un corto da 81.72 punti. dopo il primo segmento quarti Della Monica-Guarise tra le coppie di artistico Un’Italia che vale il podio quella vista oggi di scena alla Cup of China, quarta tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix 2019-2020. Nella prima giornata sul ghiaccio cinese dell’Huaxi Culture and Sports ...

VIDEO Matteo Rizzo terzo dopo lo short alla Cup Of China. Riviviamo la performance dell’azzurro : Matteo Rizzo ha conquistato un’ottima terza posizione nello short program individuale maschile della Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Il pattinatore delle Fiamme Azzurre ha inaugurato la performance con un bellissimo quadruplo toeloop, seguito da un triplo axel di qualità. dopo due buone trottole l’azzurro ha purtroppo commesso un errore sanguinoso nell’ultimo elemento di ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo terzo dopo lo short! L’azzurro insegue i pattinatori cinesi : Comincia bene nonostante qualche rammarico l’avventura di Matteo Rizzo alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Il gioiellino delle Fiamme Azzurre ha infatti conquistato la terza posizione nello short program individuale maschile dopo essere stato autore di una prima parte di performance entusiasmante ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo punta al podio per dimenticare Skate Canada : Una sola parola: riscatto. Matteo Rizzo andrà alla riscossa questo fine settimana alla Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina). L’atleta delle Fiamme Azzurre, ormai fuori dai giochi per la Finale, cercherà di cancellare dalla mente Skate Canada, gara chiusa in quinta posizione dopo dopo essere stato autore di una ...

Pattinaggio di Figura – Skate Canada : Matteo Rizzo chiude al sesto posto : Con una bella rimonta nel libero il talento 21enne delle Fiamme Azzurre risale di tre posizioni rispetto al corto e chiude a ridosso della top 5 nel secondo appuntamento stagionale di ISU Grand Prix Si chiude con un sesto posto l’esordio stagionale di Matteo Rizzo nell’ISU Grand Prix. Il giovane talento delle Fiamme Azzurre, di scena nel secondo appuntamento del circuito internazionale, ha recuperato con il libero la ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2019 : Yuzuru Hanyu trionfa nel singolo maschile - Matteo Rizzo in rimonta si piazza al sesto posto : Si è conclusa con il trionfo di Yuzuru Hanyu la seconda tappa del circuito di qualificazione ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, Skate Canada. Sul ghiaccio del Prospera Place di Kewlona (British Columbia), l’alieno nipponico ha mandato su di giri il pubblico presente confezionando una performance a dir poco eccezionale. Dopo un quadruplo rittberger dall’arrivo non facile, il Campione Olimpico si è letteralmente ...

Pattinaggio di Figura - avvio non brillantissimo per Matteo Rizzo in Canada : l’azzurro è nono dopo il corto : Il giovane talento delle Fiamme Azzurre incappa in una giornata storta e chiude il primo segmento della seconda tappa di Grand Prix con 70.12 punti Si è chiusa nella notte italiana la prima giornata di Skate Canada, la seconda tappa stagionale di ISU Grand Prix di scena al Price Center di Kelowna. Per l’Italia sul ghiaccio Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), classificatosi al nono posto dopo il corto a seguito di un primo segmento ...

VIDEO Matteo Rizzo nono dopo lo short a Skate Canada 2019 : riviviamo il programma : short program da dimenticare quello di Matteo Rizzo, impegnato questa settimana nella seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020, Skate Canada. Il pattinatore allenato da Franca Bianconi ha infatti guadagnato la nona posizione a causa di un primo segmento di gara contrassegnato da due errori sanguinosi. Nello specifico l’atleta delle Fiamme Azzurre, malgrado un buon triplo axel, è atterrato a due piedi dal ...