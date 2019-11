Facebook e Twitter di nuovo nella bufera | sottratti i dati degli utenti da app di terze

La Turchia paga pubblicità di viaggi su Facebook e Twitter mentre attacca i curdi : Un video di Go Turkey (da Youtube) La campagna è partita nei primi giorni di ottobre. mentre l’esercito turco avanzava contro i curdi nel nord della Siria, i social network sono stati invasi di post che sponsorizzano i viaggi in Turchia. Rovine di antichi templi greci, immersioni in acque cristalline e gattini in cerca di coccole (in pochi, si sa, resistono al richiamo dei gattini) hanno improvvisamente fatto capolino tra un post e un tweet. ...