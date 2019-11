Ancona | 12enne cade dal tetto dell’Auchan praticando parkour e vola per 6 metri

Fonte : fanpage

(Di lunedì 25 novembre 2019) Un dodicenne è precipitato oggi pomeriggio daldel supermercato Auchan di via Scataglini, ad, ed è stato successivamente trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso di Torrette. A quanto pare il giovane stavainsieme a due coetanei. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

