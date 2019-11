Lampedusa | 2 morti e 20 dispersi in un naufragio Salvati 149 migranti

Lampedusa - recuperati i corpi della madre e del neonato morti abbracciati nel naufragio : I nuclei sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, Cagliari e Napoli, coadiuvati dal personale di stanza a Lampedusa, hanno portato a termine il recupero di 7 vittime del naufragio avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre a circa sei miglia di distanza dalle coste dell'isola siciliana.Continua a leggere

Lampedusa - mamma e figlio morti abbracciati in fondo al mare : la scena straziante davanti ai sommozzatori : Si lavora per risalire all’identità dei corpi. Una delle sopravvissute al naufragio del 7 ottobre aveva raccontato: «Non trovo più mia sorella e mio nipote». Ma il corpo della donna è già stato ritrovato

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo morti abbracciati : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Migranti : parroco Lampedusa - ‘comunità prega per i morti e chiede perdono’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più”. La comunità abbraccia i sopravvissuti, prega per i morti, chiede perdono a Dio e ai fratelli”. Così, sulla pagina Facebook della Chiesa di San Gerlando, la parrocchia di Lampedusa guidata da don Carmelo Lamagra che ieri ha celebrato i funerali per le tredici ...

Naufragio a Lampedusa - tra i morti un ragazzo con un tumore : voleva curarsi in Italia : Aveva intrapreso il viaggio della speranza per affrontare la malattia. Aveva scelto l'Italia per curare una grave forma di tumore. È morto in acqua, vittima del Naufragio al largo di...

L'infinita conta dei morti a Lampedusa. "Finché Italia ed Europa continuano a parlare a vuoto - l'orrore non finirà" : “Le parole si fermano in bocca”. I cadaveri delle tredici donne strappati al mare, i bambini dispersi, i soccorsi ostacolati dal maltempo e il timore, sempre più concreto a ogni ora che passa e a ogni onda più alta, di dover aggiungere altri morti al bilancio. Da ieri Lampedusa vive così, stretta in un orrore “che non si può raccontare. Non esistono parole per descrivere quello che sta ...

Naufragio migranti Lampedusa : morti e feriti in mare - il bilancio : Naufragio migranti Lampedusa: morti e feriti in mare, il bilancio Ennesimo tragico Naufragio a largo di Lampedusa. Questa volta, a farne le spese, sono almeno 13 donne (di cui una incinta) e otto bambini. Per ora, si contano 22 superstiti. Ci sono ancora una 15ina di dispersi e, purtroppo, sembrano esserci davvero poche speranze. Il barchino si è ribaltato ad appena 6 miglia dal principale punto di approdo italiano. Una distanza molto ...

Lampedusa - Sindaco : "Basta speculare sui morti". Il racconto dei sopravvissuti : Il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello attacca chi in queste ore strumentalizza la tragedia del barchino naufragato al largo dell’isola ieri invitando a non fare propaganda sui morti: "La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: 'Sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti…'. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘nessuno faccia campagna elettorale sui morti’ : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – “La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: ‘sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti”¦”. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. Un’altra strage insensata, dolorosa e assurda. Voglio dirlo chiaro e tondo alla classe politica, ed a tutti quelli che ...