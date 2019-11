Golf | PGA Tour 2020 | al The RSM Classic Tyler Duncan batte Webb Simpson alla seconda buca

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) Si è concluso in Georgia (quella americana, non quella confinante con la Russia) The RSM, che ha portato all’inatteso successo, capace di superaredi spareggio(che, comunque, risalirà al numero 11 dell’OWGR) e di festeggiare, in questo modo, il suo primo torneo del PGAa trent’anni. In particolare,è stato in grado di piazzare un -5 di giornata che l’ha portato a -19 assieme al suo connazionale grazie a due birdie nelle ultime due buche, per poi collezionarne un terzo decisivo. Scende al quarto posto il dominatore dei giorni scorsi, Brendon Todd, che incappa in un +2, chiude a -16 e si ritrova superato dal colombiano Sebastian Muñoz (-2 oggi, -18 totale). Quinto posto per lo svedese Henrik Norlander, il sudcoreano Kyoung-Hoon Lee e l’americano Scottie Scheffler, tutti a -15, mentre chiudono a ...

