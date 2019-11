Colpito da ictus | vede il suo cane e riprende a parlare

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 24 novembre 2019)da unche gli aveva tolto la parola, è riuscito a pronunciare per la prima volta alcune frasindo il suo, Phoebe. È successo a Firenze, all’ospedale di Santa Maria Nuova, e a renderlo noto è stata l’azienda sanitaria Toscana centro. L’incontro tra il paziente e il suo animale è stato organizzato dall'assistenza infermieristica: l’infermiere coordinatore, Paola Poggiali, insieme ai medici ha predisposto in reparto tutto il necessario per accogliere Phoebe, secondo le procedure previste di igiene e sicurezza al fine di tutelare il proprietario, gli altri ricoverati e il personale dell’ospedale. E quando il paziente ha rivisto il suo cagnolino per la prima volta durante la degenza, ha ripreso a.Animali in ospedale L’iniziativa in questione rientra nel progetto “Pet Visiting” sull'umanizzazione delle cure, che ha l’obiettivo di portare gli animali ...

