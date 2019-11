Che tempo che fa | Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca | “Dovrebbe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Questa serasarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite diin esclusiva a “Cheche fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è stata arrestata per aver fatto attraccare la sua nave nel porto di Lampedusa senza avere l’autorizzazione, parlerà del libro “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione”, che ha scritto con Anne Weiss, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione Borderline Europe, che si batte per i diritti dei profughi e si oppone alla criminalizzazione di coloro che li aiutano. La sua partecipazione alla trasmissione di Rai 2 ha scatenato la ...

