Cartelle esattoriali | quarta rottamazione in arrivo Requisiti e importo

Fonte : termometropolitico

(Di domenica 24 novembre 2019)inIn un periodo in cui il dibattito politico e parlamentare su nuove misure fiscali e correzioni e modifiche al decreto fiscale, sta entrando nel vivo – dato anche che dal 2 dicembre scatterà la discussione per la conversione in legge del decreto citato – ecco che si parla anche della. Vediamone allora ie l’, dato che essa rappresenta in pratica una ulteriore possibilità, per i contribuenti italiani, di definire a saldo e stralcio le pendenze con l’ufficio delle imposte e con l’Agenzia Entrate Riscossione, che da qualche anno ha sostituito Equitalia. Se ti interessa saperne di più sulla riforma riscossione enti locali 2020, cosa cambia e bozza in manovra, clicca qui.: la situazione e i ...

infoiteconomia : Agenzia delle Entrate, in arrivo la quarta rottamazione per le cartelle esattoriali - negrifil : Agenzia delle Entrate, in arrivo la quarta rottamazione per le cartelle esattoriali - micheledammicc1 : GLI IMPRENDITORI SONO SOFFOCATI DALLE CARTELLE ESATTORIALI E CHE MAI POTRANNO PAGARE. FERMO TOTALE DEL COMMERCIO. P… -