Amici 19 | un banco per Skioffi nella scuola tra le polemiche Timor Steffens contro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Nonostante leper i suoi testi del passato violenti e blasfemi, nonostante il fuoco incrociato della commissione esterna che ne ha valutato la caratura artistica, il rapperha avuto disco verde per la sua sfidaGabriele e l’ha vinta. Undelladi19 è suo. Dunque ha avuto la meglio la buona fede diche si è detto dispiaciuto per i testi violenti scritti nel 2017 (in particolar modo ci si è soffermati sulle parole di “Yolandi”) e ha dichiarato più volte di essersi allontanato con la sua nuova produzione dal rap trash. “Mi raccomando”, gli dice Maria De Filippi, riferendosi alla buona condotta da tenere da ora in avanti. Sul versante danza c’era in sospeso la sfida di Valentinil cubano Javier, voluto fortemente da Alessandra Celentano. Si è acceso il dibattito tra, la stessa Celentano e la maestra Natalia Titova su ...

cmbabies : RT @giordisoft: un anno fa prendeva il banco,ora la sua canzone viene ballata da una ragazza di amici,io non dico niente perchè altrimenti… -