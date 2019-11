Naufragio al largo di Lampedusa Recuperati due cadaveri

Strage di migranti - Alarm Phone : “Naufragio al largo della Libia - ci sono almeno 67 morti” : Secondo la testimonianza di un pescatore arrivata ad Alarm Phone ci sarebbe stato un naufragio al largo della Libia, dove è stato trovato un gommone sgonfio. Circa 30 persone sono sopravvissute mentre tutte le altre sono morte. "Per chiarezza: non possiamo confermare questa informazione ma temiamo una Strage", si legge in un tweet.Continua a leggere

Migranti - un pescatore segnala un Naufragio con 67 vittime al largo della Libia. Altri 30 salvati da Ocean Viking : A dare la notizia il centralino Alarm Phone. Gommoni intercettati dalle guardie costiere libica e tunisina

Naufragio al largo della Turchia - morti due bimbi : Roma, 14 ott. – (AdnKronos) – Un neonato di due mesi e un altro bambino sono morti in un Naufragio di un barcone con a bordo 35 migranti avvenuto al largo della Turchia. Lo ha riferito il sito del quotidiano ‘Sabah’, secondo il quale il Naufragio è avvenuto nelle acque antistanti il distretto di Ayvalik, nella provincia di Balikesir. Nel corso dell’operazione di soccorso la guardia costiera turca ha tratto in salvo ...

Naufragio al largo di Lampedusa - le immagini dei soccorsi : Barchino in legno si ribalta durante le operazioni di soccorso davanti alle coste siciliane. A bordo erano in 50: 9 morti, 22 i superstiti. Ancora venti dispersi, ricerche in corso. La Procura di Agrigento apre un'inchiesta

Naufragio al largo di Lampedusa - 2 morti : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Sono 2 i corpi senza vita finora recuperati in un Naufragio avvenuto la notte scorsa al largo di Lampedusa, 22 i migranti tratti in salvo in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo. Attualmente sono in corso le ricerche dei dispersi con l’impiego di unità aeronavali della Guardia Costiera e con una motovedetta della Guardia di Finanza.Sono state diverse le ...

Migranti - Naufragio nel cuore della notte al largo di Lampedusa : morti e dispersi : Una piccola imbarcazione con a bordo una cinquantina di persone si è rovesciata in mare: ennesima tragedia nel Mediterraneo...

Naufragio al largo di Lampedusa - di 2 donne i cadaveri recuperati : Sono di due donne i corpi recuperati nelle operazioni di soccorso dei migranti a bordo della barca ribaltatasi stanotte a sei miglia da Lampedusa. Ventidue le persone tratte in salvo dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. La tragedia intorno alle 3 di notte. Tra i salvati, ha detto il sindaco Toto' Martello alla Tgr Rai Sicilia, ci sarebbero anche dei bimbi. Proseguono le ricerche con unita' della Capitaneria di porto e delle Fiamme ...

Maltempo e mare mosso : Naufragio al largo di Lampedusa - morti 2 migranti : Sono 22 i migranti tratti in salvo al largo di Lampedusa in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre. Nella tarda serata di domenica 6 ottobre la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma riceveva diverse segnalazioni dal CUR di Palermo (Centro Unico di Risposta) riguardanti un barchino con circa 50 migranti che riferivano di essere nei pressi dell’isola di ...

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro Naufragio morti sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - nuovo Naufragio : barcone con 50 persone si è rovesciato al largo della Libia : Un barcone con a bordo 50 Migranti si è rovesciato al largo della costa libica. A renderlo noto in un tweet l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "I soccorritori sono in arrivo e l'Unhcr è pronto a fornire con i partner l'assistenza medica e umanitaria", si legge nel tweet.Continua a leggere