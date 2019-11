M5S | Grillo in difesa di Di Maio | non va sostituito | ma sostenuto

M5S - Salvini rilancia la campagna acquisti : “Di Maio e Grillo hanno svenduto il cambiamento. La Lega è aperta ai loro elettori e ai loro eletti” : Matteo Salvini rilancia la campagna acquisti. “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd – ha detto il segretario della Lega commentando l’incontro tenutosi in mattinata tra il fondatore e il capo politico dei 5 stelle – Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a ...

M5S - Grillo : “Il capo politico è Di Maio. Quindi non rompete i coglioni - altrimenti ci rimettiamo tutti” : “È un momento magico. Noi non possiamo continuare a fare dei (post) di Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, Quindi non rompete i coglioni perché sennò ci rimettiamo tutti”. Così Beppe Grillo in un video pubblicato sui social in cui appare accanto a Luigi Di Maio. I due si sono visti questa mattina in un incontro all’Hotel Forum di Roma durato un’ora e ...

M5S - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. E insieme al Pd : “Da gennaio contratto di governo” : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

M5S - incontro Grillo-Di Maio. Il fondatore : “Ci sarò di più - gli darò una mano”. Accordo sull’ipotesi di proporre al Pd un contratto di governo : Un vertice d’urgenza, un’unità di crisi, convocato di notte e fissato per la mattina subito successiva, per affrontare il peggiore momento dell’esistenza del Movimento Cinque Stelle. Il garante Beppe Grillo e il capo politico Luigi Di Maio si sono visti a Roma, all’hotel Forum. Nelle foto spuntano molti sorrisi, qualcuno sembra tirato. “Siamo d’Accordo su tutto” dice il ministro degli Esteri uscendo ...

M5S - resa dei conti tra Di Maio e Grillo : a Palazzo Chigi è allarme rosso : I Cinquestelle hanno di fatto partorito cinque micro partitini e nella maggioranza siamo al turbo-caos. Tra i seguaci di Di Maio, i movimentisti del Dibba, i governativi filo-Conte, la sinistra di...

M5S - Grillo arriva a Roma e dribbla i giornalisti : “Noi biodegradabili? Siete comici” : Beppe Grillo è arrivato a Roma intorno alle 17,30 in compagnia della moglie. dribbla le domande dei cronisti al suo arrivo in hotel Forum. Non risponde il garante M5S a chi gli chiede se il capo politico Luigi Di Maio debba essere sostituito. “Se ci stiamo biodegradando? Siete diventati voi, comici…”, replica poi ai cronisti. L'articolo M5s, Grillo arriva a Roma e dribbla i giornalisti: “Noi biodegradabili? Siete ...

Lettera a Grillo contro Di Maio? Voci insistenti. Showdown nel M5S : All'indomani della votazione sulla piattaforma Rousseau che ha sconfessato la linea di Luigi Di Maio sulle elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna è un proliferare di distinguo e di attacchi sempre più espliciti verso il ministro degli Esteri. Sono in molti, come una grillina della prima ora come Roberta Lombardi, a chiedere che ora gli... Segui su affaritaliani.it