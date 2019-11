Le sardine per ora sembrano più furbe di Salvini

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Sondaggi Emilia Romagna - effetto sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre. Queste l

Esegesi del manifesto delle sardine - con traduzione per laggente : Esegesi del manifesto delle Sardine, con traduzione per laggente In redazione mi hanno chiesto di riportare il manifesto delle Sardine e commentarlo, e non sarò io a sottrarmi a questo sacro dovere. Vediamo subito la stele di questo neonato movimento antipolitico. “Cari populisti, lo avete capito: la festa è finita. traduzione: GNA. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo, e si è spezzata. Per ...

Le sardine e l’ossessione per Salvini come unico collante (anche se è all’opposizione) : Il movimento delle sardine, dopo appena due settimane di vita, è già oggetto di attacchi, perché ritenuto un movimento sostanzialmente acefalo e senza obiettivi precisi. Ma la vera sfida sarà per i prossimi mesi quella di trasformare un semplice flash mob in un movimento in grado di dare uno scossone alla sinistra e al Pd. Forse potrà andare bene per l'Emilia-Romagna, ma perché protestare contro Salvini, che ora è all'opposizione, anche in tutte ...

sardine - Salvini avvisato : "Chi c'era in piazza a Sorrento". Per la prima volta : brutta notizia per la Lega : Dopo le Sardine di Bologna, le "fravaglie" di Sorrento. Ma cambia solo il nome: il movimento è lo stesso, contro Matteo Salvini e la Lega. Il debutto al Sud è stato un discreto successo, in concomitanza con la visita in Campania del leader del Carroccio. Leggi anche: "Le Sardine? Ma sono quattro..."

Matteo Salvini sfida le sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Palermo - il giorno delle sardine : attese migliaia di persone in piazza : Appuntamento alle 18,30 per il movimento contro intolleranza e neofascismi che ha debuttato in Emilia. Il sostegno del sindaco Orlando. Gli organizzatori: "No a strumentalizzazioni, niente bandiere di partito"

Primo abboccamento. Appello di Fridays For Future alle sardine : "Scioperate con noi" : Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza il suo quarto sciopero globale per il clima per venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, per contestare un modello di consumo ritenuto esasperato e non sostenibile. In Italia, i ragazzi di FFF lanciano un Appello al movimento delle “Sardine” perché aderisca allo sciopero, “convinti che gli obiettivi per cui ...

sardine - sono loro il nemico più pericoloso per Salvini (secondo i sondaggi) : Il nemico più pericoloso per Matteo Salvini? Secondo un sondaggio di Index Research per il 43,6 per cento degli italiani è...

"Sono stato pagato per creare le sardine" : la fake news gira su Facebook : Il nuovo video di Gian Marco Saolini, bufalaro di professione, si sta diffondendo sui social. Ma è tutto falso

Bologna - nasce il “manifesto delle sardine” anti-Lega : “Cari populisti la festa è finita. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato campo libero” : “Cari populisti, lo avete capito. La festa è finita“. Con queste parole inizia il manifesto anti-Lega delle “Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi di Bologna che lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per ...

sardine per Roma : Roma. Il conto alla rovescia è cominciato anche a Roma: l’obiettivo è un milione di “Sardine” per una piazza “sLegata”, cioè no-Lega (tanto più che la Lega sul Campidoglio ha messo l’occhio, puntando diretta alla prossima elezione del sindaco), al grido di “#Romanonabbocca”. Il gruppo Facebook del f

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - la verità sulle sardine : "Perché ormai siamo oltre la politica" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una sua interpretazione al fenomeno delle "sardine". La direttrice di EuroMedia Research spiega che questo movimento "non ha bandiere politiche ed è un giudizio non bellissimo per la politica. Questo fenomeno sta a significar

Fabio - Sara - Valentina e gli altri : «Ecco perché siamo diventati sardine» : Le sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardine«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella delle sardine perché penso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica». Fabio ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo ...