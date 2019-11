Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 22 novembre 2019) Le ragioni del successo stanno nel modello di business che, fin dall’esordio, ha puntato non solo sui servizi di mobile payments ma anche sui depositi bancari e sui prestiti alla clientela

fisco24_info : Start up digitali, per la coreana Kakao Bank utili in soli 18 mesi: Le ragioni del successo stanno nel modello di b… - LuigiDiMaso1 : RT @Sms_Ita: #eSports, Cisaria CEO di @mkersofficial: 'Come start up ci rivolgiamo ad un target millenians coinvolgendo le Aziende nel sett… - italia_esports : RT @Sms_Ita: #eSports, Cisaria CEO di @mkersofficial: 'Come start up ci rivolgiamo ad un target millenians coinvolg… -