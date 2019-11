ISRAELE I giudici eliminano ' Re Bibi' ma per la svolta antisovranista è rebus-voto

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dopo Netanyahu, anche il centrista Gantz deve gettare la spugna, vista l'impossibilità di formare un nuovo governo. Così il Paese tornerà alle urne

