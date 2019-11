Inter e Milan | rispunta l’idea San Donato per lo stadio

Derby di mercato tra Inter e Milan per Xhaka dell'Arsenal : Manca sempre meno all'inizio del mercato invernale e Inter e Milan sembrano intenzionate a darsi battaglia. I due club Milanesi sono alla ricera di un centrocampista di qualità ed esperienza in grado di poter migliorare il gioco. Il Milan dopo un inizio di campionato a dir poco deludente ha bisogno di un giocatore di spessore che possa dare gioco alla squadra di Stefano Pioli, al contrario l'Inter cerca un mediano che possa far fare alla squadra ...

Nuovo San Siro - il Comune scrive a Inter e Milan. I club studiano una strategia : Il Comune di Milano rilancia e passa di Nuovo la palla a Inter e Milan. Riassumiamo le puntate precedenti. L’amministrazione aveva dato il parere positivo all’Interesse pubblico del Nuovo San Siro, mettendo però una serie di paletti ai due club. Innanzitutto frenando di sviluppo immobiliare, ma anche ribadendo che il vecchio Meazza debba essere utilizzato per altre funzioni, non abbattutto. Inter e Milan a quel punto si erano ...

Università : giovedì in Cattolica a Milano Grasso Intervista direttore 'Die Zeit' : Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Un dialogo tra giornalisti in Università Cattolica a Milano per parlare di Italia e Germania. giovedì prossimo, 21 novembre, Aldo Grasso, docente dell’Università Cattolica e critico televisivo, intervista il direttore di 'Die Zeit' Giovanni Di Lorenzo in largo Gemelli.

Il Comune a Inter e Milan : «Va rivisto studio fattibilità» : Il Comune di Milano ha inviato questa mattina la risposta in forma scritta a Inter e Milan per rispondere ai chiarimenti che le squadre avevano chiesto la settimana scorsa in una lettera sul percorso di realizzazione del nuovo stadio. Come riportato dall’Ansa, i chiarimenti riguardavano in particolare i progetti sul futuro del Meazza e la […] L'articolo Il Comune a Inter e Milan: «Va rivisto studio fattibilità» è stato realizzato da ...

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’Intero incasso delle prossime tre gare casalinghe dell’Olimpia Milano alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del ...

Proiettile Inter – Aperta indagine dalla Procura di Milano : A seguito del Proiettile recapitato all’Internazione FC è stata Aperta un’indagine dalla Procura di Milano. Proiettile Inter – La Gazzetta dello Sport riporta dell’accaduto: “Amante della caccia, evidentemente. E con un gusto spiccato per la mitomania: dev’essere più o meno questo il profilo del mittente della lettera di minacce diretta all’Inter, arrivata nella sede nerazzurra giovedì. Ma più che la lettera, ...

Milano Bookcity - Oliviero Ponte di Pino : “Ottava edizione aperta al mondo. Grandi nomi e temi di rilievo Internazionale” : Oltre 1500 eventi in 350 luoghi della città, con più di 3000 ospiti e un unico protagonista: il libro. Questo è il programma di Bookcity 2019, la rassegna dedicata ai libri, ormai giunta alla nona edizione, in corso di svolgimento fino a domenica 17 novembre a Milano. “Anche quest’anno abbiamo invaso di eventi culturali tutta la città”, racconta soddisfatto il regista della manifestazione Oliviero Ponte di Pino, mentre corre da ...

Il punto sulla Serie A dopo 12 turni : bene Juventus e Inter - deludono Milan e Napoli : La Serie A in questo weekend è ferma a causa della sosta per le Nazionali. E' quindi il momento adatto per analizzare lo stato di forma delle varie squadre in questa prima parte del campionato. Finora stanno andando bene come previsto Juventus e Inter, mentre al di sotto delle attese sono Napoli e Milan. bene Juventus, Inter e Atalanta, delude invece il Napoli dopo 12 giornate di Serie A, possiamo trarre un primo bilancio sullo stato di forma ...

Ex Ilva - la procura di Milano apre un fascicolo : «Tutelare l’Interesse pubblico» Avviato lo stop dell’acciaieria : Lo ha reso noto il procuratore capo Francesco Greco. Il fascicolo è per il momento a carico di ignoti

Calciomercato - spettacolo di stelle : estate caldissima sull’asse Juve-Inter-Milan [NOMI E DETTAGLI] : In queste pagine dedichiamo spesso, anche fuori periodo, un trafiletto al Calciomercato. Quasi ogni giorno, perché effettivamente il mercato non si ferma mai. E’ sempre in fermento, sempre in movimento. Le grandi società si muovono per tempo, in anticipo. Scrutano, osservano, sanno quando è il momento di fermarsi e quando quello di affondare. Ed è proprio sulla base di questi elementi che anche la Gazzetta dello Sport di oggi dedica ...

Nuovo San Siro - Inter e Milan si appellano alla legge sugli stadi e intanto trattano per spostarsi a Sesto San Giovanni : La settimana scorsa il Comune di Milano ha confermato il pubblico Interesse del Nuovo San Siro ma ponendo una serie di paletti a Inter e Milan. Nella tarda serata di ieri i due club hanno inviato una lettera all’amministrazione chiedendo alcune spiegazioni. In particolare, Milan e Inter chiedono chiarimenti sul vincolo architettonico che potrebbe impedire la demolizione del vecchio Meazza. E, di chiarire pure quale dovrebbe essere la nuova ...