Ilva | dirigente ArcerlorMittal ai pm | l' ad ordinò stop a ordini e vendite

Ilva - il dirigente di ArcelorMittal ai magistrati : “Cancellato approvvigionamento delle materie prime. Non c’è quel che serve per proseguire” : “Nonostante la sospensione del piano di fermata, l’azienda non ha tutto quello che serve per proseguire l’attività in quanto l’approvvigionamento delle materie prime è stato cancellato”. È un passaggio di un verbale di un dirigente di ArcelorMittal sentito lo scorso 19 novembre dai pm di Milano e riportato nel loro atto di costituzione nel contenzioso civile tra l’ex Ilva e la multinazionale dell’acciaio con cui aderiscono alla ...